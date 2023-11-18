Цезар з Легіону "Свобода Росії" назвав сценарії закінчення війни та краху путінського режиму — відео

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів про те, що крах путінського режиму може призвести до закінчення війни Росії проти України.
Чим закінчиться війна РФ проти України
За словами Цезаря, якщо раніше був можливий сценарій краху путінського режиму через перемогу України, то зараз цілком актуальним стає сценарій крах путінського режиму — перемога України.
У 1917 році, військова машина Росії вже набрала обертів, було усунуто снарядний голод, було налагоджено виробництво озброєння, форми та всього необхідного для армії.
Цезар розповідає, що пропаганда більшовиків була проста та ясна: земля — селянам, фабрики — робітникам, вода — матросам. Росіяни взяли до рук зброю у спробі побудувати те світле майбутнє, яке їм намалювали.
Російська опозиція не може згуртуватися
Цезар каже, що російські опозиціонери “активно розпилюють гранти, поливають брудом один одного, сидять у європейських кафе і вже креслять проекти, як вони після Путіна облаштовуватимуть Росію”. За його словами, вся їхня діяльність абсолютно контрпродуктивна.