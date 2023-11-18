Цезар з Легіону "Свобода Росії" назвав сценарії закінчення війни та краху путінського режиму — відео

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів про те, що крах путінського режиму може призвести до закінчення війни Росії проти України.

Чим закінчиться війна РФ проти України

Я чудово розумію, чим ця війна закінчиться, хоч би скільки вона тривала. Це буде перемога України, це буде крах путінського режиму. Поширити

За словами Цезаря, якщо раніше був можливий сценарій краху путінського режиму через перемогу України, то зараз цілком актуальним стає сценарій крах путінського режиму — перемога України.

Ми можемо згадати з цього приводу, а історія, до речі, дуже любить повторюватися. Вона повторюється із невеликими відхиленнями, іноді майже повністю. Але, як говорилося в Біблії, немає нічого нового на білому світі. Згадайте Першу світову війну сторічної давнини, коли царська Росія стояла на порозі перемоги. Поширити

У 1917 році, військова машина Росії вже набрала обертів, було усунуто снарядний голод, було налагоджено виробництво озброєння, форми та всього необхідного для армії.

Але німецький уряд, зрозумівши, що відбувається, дуже добре вклався у більшовиків та інші ліві партії. Так, вони посилили пропаганду. Звичайно, більшовики обдурили російський народ, більшовики обдурили всі народи Росії, вони обіцяли рівність і братерство, а принесли страшну тиранію, яку світ не бачив. Поширити

Цезар розповідає, що пропаганда більшовиків була проста та ясна: земля — селянам, фабрики — робітникам, вода — матросам. Росіяни взяли до рук зброю у спробі побудувати те світле майбутнє, яке їм намалювали.

І зараз ми маємо донести це до простого російського мужика. І я це наголосив, що це дуже важливо, це абсолютно важливо. Тому що, як ми бачимо зараз, півтора роки ми намагаємось згуртувати російську опозицію – нічого не виходить. Поширити

Російська опозиція не може згуртуватися

Цезар каже, що російські опозиціонери “активно розпилюють гранти, поливають брудом один одного, сидять у європейських кафе і вже креслять проекти, як вони після Путіна облаштовуватимуть Росію”. За його словами, вся їхня діяльність абсолютно контрпродуктивна.