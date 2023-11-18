Цезарь из Легиона "Свобода России" назвал сценарии окончания войны и крушения путинского режима — видео

Заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью online.ua рассказал о том, что крах путинского режима может привести к окончанию войны России против Украины.
Чем закончится война РФ против Украины
По словам Цезаря, если раньше был возможен сценарий краха путинского режима из-за победы Украины, то сейчас вполне актуален сценарий краха путинского режима — победа Украины.
В 1917 году военная машина России уже набрала обороты, был устранен снарядный голод, было налажено производство вооружения, формы и всего необходимого для армии.
Цезарь рассказывает, что пропаганда большевиков была проста и ясна: земля – крестьянам, фабрики – рабочим, вода – матросам. Русские взяли в руки оружие в попытке построить светлое будущее, которое им нарисовали.
Российская оппозиция не может сплотиться
Цезарь говорит, что российские оппозиционеры "активно распиливают гранты, поливают грязью друг друга, сидят в европейских кафе и уже чертят проекты, как они после Путина будут обустраивать Россию". По его словам, вся их деятельность абсолютно контрпродуктивна.
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