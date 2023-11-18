Цезарь из Легиона "Свобода России" назвал сценарии окончания войны и крушения путинского режима — видео

Заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью online.ua рассказал о том, что крах путинского режима может привести к окончанию войны России против Украины.

Чем закончится война РФ против Украины

Я прекрасно понимаю, чем эта война закончится, сколько бы она ни продолжалась. Это будет победа Украины, это будет крушение путинского режима. Поделиться

По словам Цезаря, если раньше был возможен сценарий краха путинского режима из-за победы Украины, то сейчас вполне актуален сценарий краха путинского режима — победа Украины.

Мы можем вспомнить на этот счет, а история, кстати, очень любит повторяться. Она повторяется с небольшими отклонениями, иногда почти полностью. Но, как говорилось в Библии, нет ничего нового на белом свете. Вспомните Первую мировую войну, когда царская Россия стояла на пороге победы. Поделиться

В 1917 году военная машина России уже набрала обороты, был устранен снарядный голод, было налажено производство вооружения, формы и всего необходимого для армии.

Но немецкое правительство, поняв, что происходит, очень хорошо уложилось в большевиков и другие левые партии. Да, они усилили пропаганду. Конечно, большевики обманули русский народ, большевики обманули все народы России, они обещали равенство и братство, а принесли страшную тиранию, которую мир не видел. Поделиться

Цезарь рассказывает, что пропаганда большевиков была проста и ясна: земля – крестьянам, фабрики – рабочим, вода – матросам. Русские взяли в руки оружие в попытке построить светлое будущее, которое им нарисовали.

И сейчас мы должны донести это до простого русского мужика. И я это подчеркнул, что это очень важно, это абсолютно важно. Потому что, как мы видим сейчас, полтора года мы пытаемся сплотить российскую оппозицию – ничего не выходит. Поделиться

Российская оппозиция не может сплотиться

Цезарь говорит, что российские оппозиционеры "активно распиливают гранты, поливают грязью друг друга, сидят в европейских кафе и уже чертят проекты, как они после Путина будут обустраивать Россию". По его словам, вся их деятельность абсолютно контрпродуктивна.