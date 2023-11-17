Изменит ли смерть Путина ход войны — ответ Цезаря из Легиона "Свобода России"

Заместитель командира Легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» в интервью online.ua рассказал, что задача Легиона — не ждать смерти Путина, а свергнуть его и привлечь к Гаагскому трибуналу.
Если Путин умрет, то система посыплется
Цезарь считает, что если бы Путин в ближайшие дни умер, то это изменило бы ход войны, поскольку единственным бенефициаром нападения на Украину был именно Путин.
Заместитель командира Легиона «Свобода России» отмечает, что Путин зачистил все политическое пространство вокруг себя, собрав в окружении людей, не имеющих силы воли, смелости и разума, выразить ему в лицо все его недостатки о его способе управления.
Цезарь говорит, что не прочь, если умрет до того, как Легион дойдет до Москвы. Если выживет, то попадет под суд, а если Путина умрет, а его окружение подхватит его флаг и будет продолжать войну, они пойдут по тому же пути — их ждет та же участь.
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