Изменит ли смерть Путина ход войны — ответ Цезаря из Легиона "Свобода России"

Заместитель командира Легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» в интервью online.ua рассказал, что задача Легиона — не ждать смерти Путина, а свергнуть его и привлечь к Гаагскому трибуналу.

Если Путин умрет, то система посыплется

Цезарь считает, что если бы Путин в ближайшие дни умер, то это изменило бы ход войны, поскольку единственным бенефициаром нападения на Украину был именно Путин.

Потому что, вы, надеюсь, видели все те бледные лица и дрожавшие от страха главы Службы внешней разведки России. Они все прекрасно понимали, что все подписывают приговор. Все они дрожали от страха, а он их всех собрал, чтобы обмазать кровью и переложить на них вину. Поделиться

Заместитель командира Легиона «Свобода России» отмечает, что Путин зачистил все политическое пространство вокруг себя, собрав в окружении людей, не имеющих силы воли, смелости и разума, выразить ему в лицо все его недостатки о его способе управления.

Соответственно даже если он умрет, скажем так, система посыпается. Но в свое время академик Мичурин, занимавшийся селекцией, сказал фразу, которая очень свойственна советскому времени, где человек считал себя хозяином мира и природы. Он сказал: “Наша задача – не ждать милостей от природы, взять их – наша задача”. Так вот наша задача не ждать смерти Путина, а свергнуть этого тирана и привлечь его к Гаагскому трибуналу. Поделиться

Цезарь говорит, что не прочь, если умрет до того, как Легион дойдет до Москвы. Если выживет, то попадет под суд, а если Путина умрет, а его окружение подхватит его флаг и будет продолжать войну, они пойдут по тому же пути — их ждет та же участь.