Чи змінить смерть Путіна хід війни — відповідь Цезаря з Легіону "Свобода Росії"

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів, що завданням Легіону є не чекати смерті Путіна, а скинути його і притягнути до Гаазького трибуналу.

Якщо Путін помре, то система посиплеться

Цезар вважає, що якби Путін найближчими днями помер, то це б змінило хід війни, оскільки єдиним бенефіціаром нападу на Україну був саме Путін.

Тому що, ви, сподіваюся, бачили всі ті бліді обличчя і голови Служби зовнішньої розвідки Росії, що тремтіли від страху. Вони ж усі чудово розуміли, що всі підписують вирок. Всі вони тремтіли від страху, а він їх усіх зібрав, щоб обмазати кров'ю і перекласти на них провину. Поширити

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» зазначає, що Путін зачистив увесь політичний простір довкола себе, зібравши в оточенні людей, які не мають сили волі, сміливості та розуму, висловити йому в обличчя всі його недоліки про його спосіб управління.

Відповідно, навіть якщо він помре, скажімо так, система посипеться. Але свого часу академік Мічурін, який займався селекцією, сказав фразу, яка дуже властива радянському часу, де людина вважала себе господарем світу та природи. Він сказав: “Наше завдання – не чекати милостей від природи, взяти їх – наше завдання”. Так от наше завдання — не чекати смерті Путіна, а скинути цього тирана і притягнути його до Гаазького трибуналу. Поширити

Цезар каже, що не проти, якщо помре до того, як Легіон дійде до Москви. Якщо виживе, то потрапить під суд, а якщо Путіна помре, а його оточення підхопить його прапор і продовжуватиме війну, вони підуть тим самим шляхом — на них чекатиме та сама доля.