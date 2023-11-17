Чи змінить смерть Путіна хід війни — відповідь Цезаря з Легіону "Свобода Росії"

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів, що завданням Легіону є не чекати смерті Путіна, а скинути його і притягнути до Гаазького трибуналу.
Якщо Путін помре, то система посиплеться
Цезар вважає, що якби Путін найближчими днями помер, то це б змінило хід війни, оскільки єдиним бенефіціаром нападу на Україну був саме Путін.
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» зазначає, що Путін зачистив увесь політичний простір довкола себе, зібравши в оточенні людей, які не мають сили волі, сміливості та розуму, висловити йому в обличчя всі його недоліки про його спосіб управління.
Цезар каже, що не проти, якщо помре до того, як Легіон дійде до Москви. Якщо виживе, то потрапить під суд, а якщо Путіна помре, а його оточення підхопить його прапор і продовжуватиме війну, вони підуть тим самим шляхом — на них чекатиме та сама доля.
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