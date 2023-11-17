ЛСР для Путіна — ворог №1. Інтерв’ю з Цезарем про крах путінського режиму та перемогу України

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» запевняє, що задача ЛСР — не чекати смерті Путіна, а скинути режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію. В інтерв'ю online.ua Цезар ділиться відвертими думками, чому збожеволів Путін, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.

Легіон «Свобода Росії» був створений у березні 2022 року з військових та цивільних росіян, які хочуть захистити Україну та звільнити Росію.

Цілі Легіону не лише військові — після повного виведення російських військ з усієї території України, вони планують притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності та повалити путінський режим.

Зміна путінського режиму може бути лише збройним шляхом

Останній раз ми з вами спілкувалися на присязі Легіону, коли знімали документальний фільм "Крах диктатури слова" про ваш підрозділ. Скажіть, вам вдалося подивитися фільм?

Звісно, фільм ми переглянули всі. І нам дуже сподобалася ваша робота. Це справді було зроблено професійно. Вам вдалося передати думки та настрої легіонерів, їхні цілі та завдання – це найважливіше, звичайно.

З погляду операторської роботи, фільм був знятий чудово і навіть у відгуках, навіть у ТікТоці, де йдуть короткі уривки під музику, були коментарі на кшталт: “Найкраща присяга, яку я бачив!”.

Тобто у нас справді гарна присяга. Вона нагадує клятву Ефеба, грецького юнака, який, досягаючи зрілості, складав присягу своєму місту, своїй державі, що він захищатиме її, захищатиме її права і свободи.

Ви знаєте, що у соціальних мережах цей фільм називають “Маніфестом вільної Росії”?

Таких відгуків, відгуків не бачив. Але треба всім розуміти чітко, що зміна путінського режиму може бути лише збройним шляхом.

І міняти шило на мило — Путіна на умовного Пригожина, природно, це було б божевіллям, чи на Гіркіна, — які ще більш радикалізували путінську систему. І буквально, як шалені собаки, почали вести тотальну війну.

Ми ж несемо буквально інші цінності. Ми хочемо принести свободу народам Росії, зробити так, щоб російська людина і, скажімо так, представники інших народів Росії, всі вони були господарями на своїй землі.

Легіон переймає досвід від американської ПВК Academi

Бійці ЛСР переймають досвід у ПВК Academi, раніше Blackwater. Це одна із найбільших приватних військових компаній США. Як ви можете оцінити рівень підготовки та співробітництва?

Скажімо так. Пригожин, коли створював свою ПВК, він якраз таки косплеїв Blackwater, знамениту Academy. Тому що ці структури, незважаючи на те, що західні армійські структури набагато ефективніші за радянські, вони набагато швидше вивчають досвід, швидко його впроваджують, швидко проводять модернізацію озброєння, реформування армії. Але приватні військові компанії, оскільки ця структура, набрані виключно з професіоналів з великим досвідом роботи в гарячих точках, професіоналів у галузі логістики, підготовки.

Все це дозволяє підняти, звичайно, такі структури на більш високий рівень навіть у порівнянні з високими армійськими стандартами НАТО. І саме завдяки цьому ці структури отримували багатомільярдні замовлення та виконували завдання, де, скажімо так, Міністерство оборони США не хотіло ризикувати життям військових, але треба було виконувати певну роботу. Тому, природно, що Academi себе зарекомендувала з найкращого боку, у них є чому повчитися.

Один з інструкторів ЛСР на базі Academi (фото: t.me/legionoffreedom)

А наскільки виріс рівень професіоналізму Легіону, якщо порівнювати перші бойові виходи та сьогоднішні операції?

Значно виріс. Якщо півтора роки тому більшість із нас — це цивільні громадяни, які не тримали в руках зброю, або проходили службу в російській армії, які, скажімо так, більше займаються господарсько-побутовою діяльністю, ніж реально бойовою підготовкою.

І ми всі проходили хороший курс підготовки. Це базовий курс, який два-три місяці триває. Далі — це спеціалізація: чи це буде штурмовик, чи це буде оператор БПЛА, чи це буде артилерист.

Ми вже проходили хорошу підготовку. Але природно, що рік із гаком на фронті додав велику кількість досвіду. Цей досвід ми враховуємо, систематизуємо, переробляємо, ділимося один з одним. І зараз Легіон є дуже високопрофесійними з'єднаннями.

Чи складно ЛСР брати російських солдат у полон

Легіону доводилося брати в полон громадян Росії? Як ставляться до таких військовополонених легіонери?

Так, доводилося. У бою ми брали полонених, як громадян Росії, так і громадян України. Так, це скажемо так, представники “ДНР”, “ЛНР”. Вони взагалі мали культурний шок, бо вони — громадяни України, які воюють проти своєї країни, а ми — громадяни Росії, які її захищають. Так, брали в полон, доводилося спілкуватися. Але, загалом, якщо ви бичили розмову Золкіна з військовополоненими, то картина в середньому така сама.

Тобто це невиразне мукання. Людина не може пояснити, навіщо вона опинилась на чужій землі. Розповідають ці “щирі” історії, що він записувався в кухарі, у водії. Що взагалі йому обіцяли службу на кордоні з Україною чи взагалі десь у тилу тощо. Випадково потрапив на фронт. Але всі вони однаково люди неосвічені, які харчуються низькопробною інформаційною жуйкою; люди, які вірять, що тут — нацисти, які їдять православних немовлят. Все у таких кліше.

Війна перейшла у фазу боротьби на виснаження

Як би ви оцінили стан армії РФ чи настрій усередині армії?

Скажімо, об'єктивна реальність така, що війна перейшла в позиційну фазу. Так, на жаль, це сувора правда. Якщо на початку року ми мали великі надії на успішний контрнаступ, то тепер ми можемо сказати сміливо, що війна, на жаль, перейшла в затяжну фазу. Нікуди від цього не дінешся. Війна перейшла у фазу боротьби на виснаження.

Природно, що в Росії ресурс колосальний, він набагато більший за ресурс, яким володіє Україна, це й мобілізаційний ресурс, який у 4-5 разів більший.

Це величезні запаси техніки з урахуванням зберігання озброєнь і техніки. Але знов-таки, здатність російської армії вести бойові дії, вона неухильно знижується.

Вони мають прориви на окремих напрямках, скажімо так, успіхи. І треба об'єктивно сказати, що я прорив мав на увазі не на фронті. Я мав на увазі у військово-технічній галузі. Вони добре підтягують БПЛА, підтягують засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби.

Ви знаєте, що вони починають у значно більших масштабах уже виробляти “Шахеди” та всю іншу погань, яка взимку полетить на мирні українські міста. Вони готуються, роблять висновки, уроки. Так само Україна має робити висновки, уроки. Оскільки я — громадянин Росії, я тут не можу давати якихось порад, я можу дати лише поради в політичному полі, інформаційному плані.

Так от, противник, незважаючи на те, що він має великі запаси озброєнь та техніки, він не може собі дозволити дуже швидко поставити їх у стрій. Фактично він займається техноканібалізмом. Тобто, з 10 танків з бази зберігання ставиться, природно, не 10, а 5-8.

Звичайно, для цього якісь запчастини відбираються з іншої техніки. Це все закономірний процес і швидкість відновлення техніки вона, звісно, знижуватиметься. За поточних темпів бойових дій, у поточних темпах втрат, які зазнає російська армія, на 2-3-4 роки техніки їм ще вистачить, людей. З такими темпами втрат вони можуть в принципі воювати хоч 100 років, я скажу чесно. Так, втрачаючи по 200-300 тисяч чоловік на рік, вони можуть постійно тримати "під рушницею" необхідну кількість.

Сценарії перемоги України та краху путінського режиму

Питання лише в іншому: скільки громадяни Росії це терпітимуть? Питання лише в тому, скільки потрібно ще чорних пакетів, які прийдуть до Росії, щоб їхня свідомість почала повертатися? При тому, що я розумію, що картина аж ніяк не "рожева", аж ніяк не райдужна, наприклад, у мене немає жодних занепадницьких настроїв.

Я чудово розумію, чим ця війна закінчиться, хоч би скільки вона тривала. Це буде перемога України, це буде крах путінського режиму.

Російські легіонери відтворили картину Іллі Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султану” - “Російські легіонери бункерному карлику (на день народження)” (фото: t.me/legionoffreedom)

І якщо раніше був можливий сценарій через перемогу України, крах путінського режиму, то зараз цілком актуальним стає сценарій через крах путінського режиму — перемога України.

Ми можемо згадати з цього приводу, а історія, до речі, дуже любить повторюватися. Вона повторюється із невеликими відхиленнями, іноді майже повністю. Але, як говорилося в Біблії, немає нічого нового на білому світі. Згадайте Першу світову війну сторічної давнини, коли царська Росія стояла на порозі перемоги.

У 1917 році, військова машина Росії вже набрала обертів, було усунуто снарядний голод, було налагоджено виробництво озброєння, форми та всього необхідного для армії.

Але німецький уряд, зрозумівши, що відбувається, дуже добре вклався у більшовиків та інші ліві партії. Так, вони посилили пропаганду. Звичайно, більшовики обдурили російський народ, більшовики обдурили всі народи Росії, вони обіцяли рівність і братерство, а принесли страшну тиранію, яку світ не бачив.

Але пропаганда більшовиків була проста та ясна. То була земля — селянам, фабрики — робітникам, вода — матросам. І, звичайно, багато хто на це купився, тому що в громадянську війну воювали білі та червоні. І це не Троцький із Леніним особисто стріляли по “білих”. Це мільйони ошуканих росіян взяли до рук зброю у спробі побудувати те світле майбутнє, яке їм намалювали.

І зараз ми маємо донести це до простого російського мужика. І я це наголосив, що це дуже важливо, це абсолютно важливо. Тому що, як ми бачимо зараз, півтора роки ми намагаємось згуртувати російську опозицію – нічого не виходить.

Вони активно розпиляють гранти, поливають брудом один одного, сидять у європейських кафе і вже креслять проекти, як вони після Путіна облаштовуватимуть Росію. Тобто вся їхня діяльність, вона абсолютно контрпродуктивна.

Так, і анітрохи не допомагають ні Україні, ні народу Росії. Але ми чудово розуміємо, що якщо громадяни Росії, прості громадяни Росії — не ті, хто семи п'ядей на лобі, не ті, хто дуже давно цікавиться політикою, не ті, хто загалом просто опозиційно навіть налаштований, коли прості громадяни Росії побачать , що всі сфери Росії прогнили, що всі державні інститути розклалися, і вони вимагають повної заміни.

Тоді вони зрозуміють, що тільки Легіон — це та сила, яка може закінчити цю непотрібну війну, змінити владу та повести Росію шляхом реформ до миру та процвітання.

Бійці ЛСР у Шебекіному, Бєлгородська область, червень 2023 року (фото: t.me/legionoffreedom)

Щодо змін усередині Росії, то врешті в інформаційному полі ми бачимо певні зміни. Наприклад, росіяни встановили комплекс ППО в Сочі на пляжі району Мамайка. Що це означає з огляду на те, що поблизу знаходиться резиденція Путіна?

Я сам у Сочі прожив більшу частину свого життя, рідні місця. Я впевнений, що ще повернуся на свою батьківщину. Спочатку зі зброєю в руках, а потім уже, можливо, в якомусь іншому образі.

Це означає, що наш супротивник змушений витрачати додаткові ресурси, у тому числі й системи ППО для прикриття об'єктів управління, об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

Тому що той ракетний терор, який зараз веде Росія проти України, він отримуватиме адекватний вплив вже з боку самих громадян Росії, які всередині Росії проводять заходи щодо знищення військової інфраструктури, знищення військкоматів, шляхів постачання російської армії. Все це, звісно, набиратиме обертів.

Російські силовики створювали фейкові канали для рекрутингу в ЛСР

Після публікації нашого фільму "Крах диктатури слова" в російському інформаційному полі, ми почали помічати новини про те, як люди хочуть вступити до Легіону. Якщо сьогодні навіть проскролити стрічку росЗМІ, можна відзначити часте затримання охочих вступити до Легіону. Як ви вважаєте, в Росії починається потроху пробудження чи це якісь спеціальні вкидання ФСБ для вилову тих, хто справді хоче щось змінити?

Зрозумійте, дуже довго нас не помічала російська опозиція. І правоохоронці нас теж дуже довго намагалися не помічати, бо будь-яка згадка про нас привернула б увагу.

І коли вже півроку тому чи навіть раніше ігнорувати нас стало неможливо, вони почали займатися тим, що створювати фейкові телеграм-канали, фейкові боти для запису в Легіон. І, на жаль, через необережність і неуважність багато наших співгромадян на цей прийом і попалися.

Продовжуючи тему про те, що про Легіон “Свобода Росії” вже більше не можуть мовчати у росЗМІ, а зараз навіть цікаву інформацію висловлює і російська пропаганда. Один із недавніх експертів з питань телебачення РФ заявив, що Росія не може конкурувати з ЄС і НАТО у питанні користі для України. І що Росія може дати Україні лише бідність. Що ви думаєте з цього приводу?

А щодо цього практика все показала. У 2014 році Стрєлков та компанія розпочали прихід “русского мира” на Донбас. Ось прийшов туди "русский мир", і ми всі чудово бачимо, як за 10 років змінився Донбас. Він став абсолютно збитковим, убогим, кримінальним. І це просто жах, що там діялося. Чимало громадян України були змушені покинути його і багато українських воїнів, це саме жителі Донбасу, які хочуть зі зброєю в руках звільнити свою батьківщину.

Ось і все, що приніс “русский мир ” за 10 років, – лише розруха та злидні. Я часто буваю на фронті та прифронтових ділянках і бачу лише сліди руйнувань та лих. І навіть на тій території, яку вже було деокуповано, ми бачимо, що “ русский мир ” туди щось навіть демонстративно хороше та корисне не приніс. Все, що вони можуть, це красти та розпилювати все.

Не можна брати участь у російському виборчому фарсі

Путін оголосив про свою кандидатуру у президенти РФ. Починається інтенсивна політична кампанія для підігріву інтересу народу до виборів. Розвідка вказує, що Путін уникає обговорення “СВО” та активно демонструє свою позитивну сторону. Взяти навіть, наприклад, недавнє інтерв'ю — Собчак та Моргенштерн. Найімовірніше, воно замовлено Кремлем для формування гарного враження: мовляв, дивіться, вони критикували Путіна, а потім попросилися назад, усвідомили свою помилку. Як взагалі Путін збирається підготувати народ до виборів?

У мене просте риторичне запитання. Хіба Моргенштерн та Собчак представляють російський народ? Хіба вони представляють громадянське суспільство у Росії? Ні.

Ми з побратимами представляємо російський народ та інші корінні народи Росії, маємо багатонаціональний підрозділ, у якому є люди різних політичних поглядів. І всі ми дійшли дуже простого висновку: зміни в Росії неможливі без сили зброї. Все дуже просто.

Ходячий напівтруп Путін, про якого вже так багато чуток ходить про те, що він давно помер; що він уже десь у холодильнику на Валдаї разом із картоплею та морквою лежить. Це вже, скажімо, не смішно.

Вже все його оточення це такі ж старі комуністи, вихідці з партійної номенклатури, комсомольські та партійні мужики, які тоді обламували народи Росії, що зараз продовжують обламувати. Він 25 років біля керма. До чого він привів країну? Злидні, наркоманія, кримінал, етнічні банди, повна відсутність прав та свобод громадян.

Бійці ЛСР (фото: t.me/legionoffreedom)

Назвіть мені хоч одну сферу, де Росія має щось хороше? Ніде та нічого. Тому я думаю, що результати виборів будуть, природно, намальовані.

Природно, буде формально проведена кампанія передвиборча, буде проведено агітацію за Путіна та інших кандидатів, які зображатимуть опозиційного кандидата. Але будь-яка участь у цих псевдовиборах, до якої, на жаль, закликає частину російської опозиції, вона їх лише легітимізує.

У цьому фарсі не можна брати участь. Зараз єдиний вибір, який може бути для справжнього російського патріота, це 5,45 або 7,62 (калібри патронів, - ред.) і поле для дискусій відкрите.

Чи змінить смерть Путіна хід війни

Ви сказали, що Путін доживає. Якщо уявити, що Путін найближчими днями помре, чи змінила б його смерть хід війни?

Я думаю, що так. Зрештою, єдиним бенефіціаром нападу на Україну був саме Путін. Тому що, ви, сподіваюся, бачили всі ті бліді обличчя і голови Служби зовнішньої розвідки Росії, що тремтіли від страху. Вони ж усі чудово розуміли, що всі підписують вирок. Всі вони тремтіли від страху, а він їх усіх зібрав, щоб обмазати кров'ю і перекласти на них провину.

Він зачистив увесь політичний простір довкола себе. Він зібрав холуїв, і дегенератів, які не мають сили волі, сміливості та розуму, висловити йому в обличчя про всі його недоліки, про його спосіб управління.

Відповідно, навіть якщо він помре, скажімо так, система посипеться. Але свого часу академік Мічурін, який займався селекцією, сказав фразу, яка дуже властива радянському часу, де людина вважала себе господарем світу та природи.

Він сказав: “Наше завдання – не чекати милостей від природи, взяти їх – наше завдання”. Так от наше завдання — не чекати смерті Путіна, а скинути цього тирана і притягнути його до Гаазького трибуналу.

Якщо помре до того, як Легіон дійде до Москви, то ми не проти. Він, якщо виживе, потрапить під суд, якщо він помре, а його камарилья підхопить його прапор і продовжуватиме цю безглузду війну, вони підуть тим самим шляхом — на них чекатиме та сама доля.

Пропагандисти винні у тому, що росіяни пішли вбивати

А от як бути з пропагандою? Наприклад, минулого року Росія витратила на пропаганду майже 2 млрд доларів. Як ви вважаєте, якою буде пропаганда після нашої перемоги та як зміниться риторика пропагандистів?

Пропагандисти дуже люблять згадувати Сталіна. Вони дуже люблять говорити, як вороги народу працювали великих будівництвах імперії, відновлювали господарство. Ось усе те, що вони говорять, воно буде застосоване до них. Вони поїдуть відновлювати зруйноване Путіним — Росію — далеко й надовго.

Тому що саме на цих людожерах лежить головна вина за те, що народ обдурили і він пішов убивати, грабувати своїх сусідів.

Пропаганда буде, як в нацистській Німеччині після закінчення війни: німців-нацистів, їхніх поплічників, насильно водили, показували концтабори, показували могили закатованих жертв та водили у кіно.

Бійці ЛСР дивляться на шеврони російських окупантів, жовтень 2023 (фото: t.me/legionoffreedom)

Так, для того, щоб їх зазомбувати. І, до речі, далеко не всі піддавалися. Хтось ще до кінця своїх днів вірив у велич Фюрера і що його ідеї були добрими і жертви не марні.

Але хочу сказати, що народ Росії починає втомлюватися від пропаганди. Розумієте, вона потребує постійно підняття градусу розжарення. Це неможливо, навіть якщо будуть якісь приводи. Наприклад, дуже відверто Росія відкрила другий фронт у секторі Гази.

Чудово знаємо, що путінські вуха стирчать звідти. Спробували перемкнути увагу, але все це не збільшує кількість його прихильників.

Нещодавно опитування показали, що 70% опитаних у Росії хочуть припинення війни. Запитання в іншому: на яких умовах це буде зроблено? Але вже 70% зрозуміли, що ця війна їм не потрібна. І далі ця цифра тільки зростатиме і зростатиме і кількість, як просто наших прихильників, так і тих соратників, які стануть в наші ряди тут, в Україні, або всередині Росії.

Росія стала васалом Китаю

Ви згадали про Ізраїль. Нині дедалі більше політиків та світових лідерів заявляють, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Що ви особисто думаєте з цього приводу?

Я взагалі не хочу згущувати фарби, але я хочу сказати, на жаль, на нас чекають більше зіткнень. І зараз сталася вже історична подія. Ця зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Це справді історична подія. Наскільки ця зустріч є негативною для сьогоднішньої Росії і наскільки це плачевно для самого Путіна?

Сьогодні Росія, слід зізнатися чесно, фактично стала васалом Китаю. Путін сам себе порівняв із Олександром Невським, який приповзав до хана за ярликом на служіння. Путін, мабуть, тепер на себе примірив цю роль. Тобто, зігнувши шию, він приповзає до Сі просити подачки. Ось і вся його роль. Він дуже довго зображував із себе геополітика, а за фактом виявився маріонеткою в китайських руках.

У зв'язку з цим продовжу: візит Байдена може сильно обмежити бажання Китаю допомагати Путіну, скажімо так, підживлювати його збройну агресію.

Пригожин показав, що система Путіна схожа на картковий будиночок

В одному з інтерв'ю ви говорили, що дійти до Москви — не так уже й складно, як здається. У зв'язку з останніми подіями та можливою смертю певних постатей у Росії, чи стане цей шлях ще легшим і ближчим?

Однозначно так. Дії Пригожина показали, що система Путіна схожа на картковий будиночок, один удар і все сипеться. Однак немає людей, які зараз готові всередині Росії вийти та грудьми стати на захист, їх просто немає. Але більшість тих, хто зараз воює з боку Росії, це або насильно мобілізовані, або різна шушера, які вирішують свої шкурні інтереси. Тобто просто поїхали за довгим рублем, сподіваючись, що вони якось уціліють, збагатяться і повернуться назад.

Ці надії вже зламані. Керівництво російської армії чітко сказало, що воювати вони будуть до останнього. Навіть ті, хто підписував контракти та поїхав туди добровільно, до повної утилізації. Тому їм варто задуматись. Можливо, треба повернути багнети на Кремль і закінчити це там.

Чи боїться Путін Легіону “Свобода Росії”

Якщо брати до уваги цю новину з ППО, якщо брати до уваги те, що тепер про Легіон “Свобода Росії” більше не можуть мовчати у російських ЗМІ, ви відчуваєте, що Путін та його оточення по-справжньому бояться вас?

Ми від початку вживали і продовжуємо вживати дуже серйозних заходів щодо безпеки нашого підрозділу.

У нас дуже мало кадрів бойової роботи. Ми бережемо ті локації, де ми перебуваємо, не викладаємо, щоб не можна було розпізнати.

Тому ми чудово розуміємо, що ми для Путіна – ворог і мета номер один. Ми чудово розуміємо, що в нас заявлені дуже великі політичні цілі, дуже серйозні, тому що ми розуміємо, що ніхто, крім нас, не зможе повернутися до Росії та силою зброї навести лад у країні.

Якщо Україна програє, Путін піде далі

У нещодавній заяві президенту України Володимир Зеленський сказав, що Росія може створити нові кризи на Балканах і в Молдові, щоб відволікти світ від війни в Україні. На що ще може піти Путін? У якихось сусідніх регіонах може зростати нестабільна ситуація?

Почнемо з того, що ситуація сама всередині Росії потихеньку втрачає стабільність і втрачатиме стабільність і надалі. Ви бачили цих веселих погромників у Махачкалі? Розумієте, до чого я веду? Тобто там вже достатньо радикальних елементів і найменша зовнішня чи внутрішня іскра, і все може спалахнути.

На, звичайно, тих самих Балканах, у Придністров'ї роздмухувати це в умовах, коли російська армія вже котиться під гірку, це дуже сумнівне завдання. І не думаю, що хтось із прихильників Росії на Балканах чи в Придністров'ї серйозно віритиме в успіх. Спиток — не збиток, як то кажуть. Але я сумніваюся, що на тлі подій в Україні та в Ізраїлі світова спільнота дозволить цим планам здійснитися повністю.

Теза про те, що якщо Україна програє, то Путін не зупиниться і йтиме далі. Наскільки ця тема є реальною?

Вона є абсолютно реальною. Вона була реальною півтора роки тому, і зараз вона абсолютно реальна. Якщо цього людожера не зупинити, він піде далі, намагаючись відновити кордони спочатку Радянського Союзу, потім Варшавського договору. Він у цьому плані справді збожеволів.

Він справді повністю збожеволів, оскільки він усе своє життя крав і прокрався до такої міри, і зібрав навколо себе таких “підспівників”, які постійно йому 20 років розповідали про його геніальність, велич, що він дуже сильно повірив у себе і вирішив, що він зможе стати Володимиром Червоне Сонечко №2, збирачем руських земель.

От і все. Тому якщо Україна зараз своєю кров'ю оплачує свободу Європи… І величезна подяка тим країнам, це насамперед я підкреслю, хто нас зараз найкраще розуміє. Це країни Балтії, Польща, які чудово розуміють, що зіткнуться з тим самим, з чим зіткнулися у 39-40-ті роки, з окупацією, зі винищенням найкращого, що в цих країнах є. Тому вони чудово розуміють, що краще передати техніку, озброєння Україні зараз, аніж згодом воювати, захищатися на своїй землі.

Більше того, я хочу вам сказати, що коли війна закінчиться, перемога в Криму — це лише питання часу, це не буде швидко, — Україна може стати, скажімо так, експортером безпеки до Європи. Це та функція, яку нині жодна європейська країна виконати не може.

А ось Україна, володіючи потужною великою армією, яка має багатий бойовий досвід, вона може бути гарантом стабільності в Європі, якщо вона буде членом НАТО, членом ЄС.

Звернення “Цезаря” до потенційних рекрутів ЛСР

Наскільки складно проводити перевірку рекрутів, адже, може бути ризик, що до Легіону захочуть вступити спеціальні найманці чи агенти, затяті фанати Путіна?

Звісно, такий ризик є. Звичайно, таких агентів неодноразово відловлювали на різних етапах. Наша служба безпеки працює дуже серйозно. Але поки що випадків інфільтрації агентів не було. Тому що, якби вони були, ми, напевно, вже зазнали б великих серйозних втрат.

Ректрути ЛСР, вересень 2023 року (фото:t.me/legionoffreedom)

А що ви хотіли б сказати потенційним рекрутам, які ще сумніваються?

Я хотів би сказати таке: чоловіки, якщо ви — чоловіки, щодня путінська орда вбиває мешканців України, щодня, це не метафора, це страшна правда.

Прилітають ракети, прилітають снаряди, вбивають дітей, вбивають жінок, старих. Щодня гинуть українські чоловіки, сини, чоловіки, батьки, гинуть для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну.

Якщо ви чогось чекаєте, якщо ви чекаєте в Росії, якщо у вас немає можливості виїхати за кордон, і приєднатися до нас тут, вступайте у внутрішній опір, організовуйте диверсії, організовуйте агітацію та пропаганду.

Якщо ви перебуваєте в Європі, тепло влаштувалися і чекаєте, коли все це закінчиться, щоб повернутися до Росії, воно може закінчитися нескоро. Якщо ви так сидітимете і чекатимете, пам'ятаєте, що кров невинних українців буде на вашій совісті, на совісті тих, хто не знайшов у собі мужності піти і закрити їх своїми грудьми, відстояти Україну і звільнити Росію.

Що найближчим часом ми можемо почути про Легіон “Свобода Росії”? Може, щось позитивне та гарне?

Обов'язково.