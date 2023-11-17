ЛСР для Путина — враг №1. Интервью с Цезарем о крахе путинского режима и победе Украины

Заместитель командира Легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» уверяет, что задача ЛСР не ждать смерти Путина, а свергнуть режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию. В интервью online.ua Цезарь делится откровенными мыслями, почему сошел с ума Путин, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.

Легион «Свобода России» был создан в марте 2022 года из военных и гражданских россиян, желающих защитить Украину и освободить Россию.

Цели Легиона не только военные — после полного вывода российских войск со всей территории Украины, они планируют привлечь российских военных преступников к ответственности и свергнуть путинский режим.

Смена путинского режима может быть только вооруженным путем

Последний раз мы с вами общались на присяге Легиона, когда снимали документальный фильм "Крах диктатуры слова" о вашем подразделении. Скажите, вам удалось посмотреть фильм?

Конечно, фильм мы посмотрели все. И нам очень понравилась ваша работа. Это действительно было сделано профессионально. Вам удалось передать мысли и настроения легионеров, их цели и задачи — это самое важное, конечно.

С точки зрения операторской работы, фильм был снят прекрасно и даже в отзывах, даже в ТикТоке, где идут короткие отрывки под музыку, были комментарии наподобие: “Найкраща присяга, яку я бачив!”.

То есть у нас действительно красивая присяга. Она напоминает клятву Эфеба, греческого юноши, который, достигая зрелости, приносил присягу своему городу, своему государству, что он будет защищать его, защищать его права и свободы.

Вы знаете, что в социальных сетях этот фильм называют "Манифестом свободной России"?

Таких откликов, отзывов я не видел. Но надо всем понимать четко, что смена путинского режима может быть только вооруженным путем.

И менять шило на мыло — Путина на условного Пригожина, естественно, это было бы безумием, или на Гиркина, — которые еще более радикализировали путинскую систему. И буквально, как бешеные собаки, начали вести тотальную войну.

Мы же несём буквально другие ценности. Мы хотим принести свободу народам России, сделать так, чтобы русский человек и, скажем так, представители других народов России, они все были хозяевами на своей земле.

Легион перенимает опыт от американской ЧВК Academi

Бойцы ЛСР перенимают опыт у ЧВК Academi, ранее Blackwater. Это одна из самых крупных частных военных компаний США. Как вы можете оценить уровень подготовки и сотрудничества?

Скажем так. Пригожин, когда создавал свою ЧВК, он как раз таки косплеил Blackwater”, знаменитую “Academi”. Потому что эти структуры, несмотря на то, что западные армейские структуры гораздо более эффективны, чем советские, они гораздо быстрее изучают опыт, быстро его внедряют, быстро проводят модернизацию вооружения, реформирования армии. Но частные военные компании, поскольку эта структура, набрана исключительно из профессионалов, профессионалов с большим опытом работы в горячих точках, профессионалов в области логистики, в области подготовки.

Все это позволяет поднять, конечно, такие структуры на более высокий уровень, даже по сравнению с высокими армейскими стандартами НАТО. И именно благодаря этому эти структуры получали многомиллиардные заказы и выполняли задачи, где, скажем так, Министерство обороны США не хотело рисковать жизнью военных, но надо было выполнять определенную работу. Поэтому, естественно, что Academі себя зарекомендовала с самой лучшей стороны, и у них есть чему поучиться.

Один из инструкторов ЛСР на базе Academi (фото: t.me/legionoffreedom)

А насколько вырос уровень профессионализма Легиона, если сравнивать первые боевые выходы и операции?

Значительно вырос. Если полтора года назад большинство из нас — это люди гражданские, которые не держали в руках оружие, либо проходили службу в российской армии, которые, скажем так, больше занимаются хозяйственно-бытовой деятельностью, нежели реально боевой подготовкой.

И мы все проходили хороший курс подготовки. Это базовый курс, который два-три месяца у нас длится. Дальше — это специализация: будет это штурмовик, будет это оператор БПЛА или будет это артиллерист.

Уже мы проходили хорошую подготовку. Но естественно, что год с лишним на фронте, он добавил большое количество опыта. Этот опыт мы учитываем, систематизируем, перерабатываем, делимся друг с другом. И сейчас Легион представляет из себя очень высокопрофессиональные соединения.

Сложно ли ЛСР брать российских солдат в плен

Легиону приходилось брать в плен граждан России? Как относятся к таким военнопленным легионеры?

Да, приходилось. В бою мы брали пленных, как граждан России, так и граждан Украины. Да, это скажем так, представители “ДНР”, “ЛНР”. У них вообще был шок культурный, потому что они-то — граждане Украины, которые воюют против своей страны, а мы — граждане России, которые ее защищают. Да, брали в плен, приходилось общаться. Но, в общем, если вы наблюдали разговор Золкина с военнопленными, то картина в среднем такая же.

То есть — это невнятное мычание. Человек не может объяснить, зачем он оказался на чужой земле. Следуют эти душещипательные истории, что он записывался в повара, в водители. Что вообще ему обещали службу на границе с Украиной или вообще где-то в тылу и так далее. Случайно попал на фронт. Но все они одинаково люди необразованные, которые питаются информационной жвачкой низкопробной; люди, которые верят, что тут — нацисты, которые едят православных младенцев. Все в таких клише.

Война перешла в фазу борьбы на истощение

Как бы вы оценили состояние армии РФ или настроение внутри армии?

Скажем так, объективная реальность такова, что война перешла в позиционную фазу. Да, к сожалению, это суровая правда. Если в начале года у нас были большие надежды на успешное контрнаступление, то теперь мы можем сказать смело, что война, к сожалению, перешла в затяжную фазу. Никуда от этого не денешься. Война перешла в фазу борьбы на истощение.

Естественно, что у РФ ресурс колоссальный, он гораздо больше ресурса, которым обладает Украина, это и мобилизационный ресурс, который в 4-5 раз больше.

Это огромные запасы техники на базах хранения вооружений и техники. Но опять таки, способность российской армии вести боевые действия, она неуклонно снижается.

У них есть прорывы на отдельных направлениях, скажем так, успехи. И надо объективно сказать, что я прорыв имел ввиду не на фронте. Я имел в виду в военно-технической области. Они хорошо подтягивают БПЛА, средства радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы.

Вы знаете, что они начинают в гораздо больших масштабах уже производить эти “Шахеды” и всю прочую дрянь, которая зимой полетит на мирные украинские города. Они готовятся, они делают выводы, уроки. Точно так же Украина должна делать выводы, уроки. Поскольку я — гражданин России, я здесь не могу давать каких-то советов, я могу дать только советы в политическом поле, в плане информационном.

Так вот, противник, несмотря на то, что он имеет большие запасы вооружений и техники, он не может себе позволить очень быстро поставить их в строй. Фактически он занимается техноканнибализмом. То есть, чтобы из 10 танков с базы хранения поставить их в строй, ставится в строй, естественно, не 10, а там 5-8.

Естественно, для этого какие-то запчасти отбираются с другой техники. Это все закономерный процесс и скорость восстановления техники она будет, естественно, снижаться. При текущих темпах боевых действий, в текущих темпах потерь, которые несет российская армия, на 2-3-4 года техники им ещё хватит, людей. С такими темпами потерь они могут, в принципе, воевать хоть 100 лет, я скажу честно. Да, теряя по 200-300 тысяч человек в год, они могут постоянно держать “под ружьем” необходимое количество.

Сценарии победы Украины и крах путинского режима

Вопрос только в другом: сколько граждане России будут это терпеть? Вопрос только в том, сколько нужно еще черных пакетов, которые придут в Россию, чтобы их сознание начало поворачиваться? При всем при этом, при том, что я понимаю, что картина отнюдь не “розовая”, отнюдь не радужная, например, у меня нет никаких абсолютно упаднических настроений.

Я прекрасно понимаю, чем эта война закончится, сколько бы она ни продолжалась. Это будет победа Украины, это будет крах путинского режима.

Российские легионеры повторили картину Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" - "Российские легионеры бункерному карлику (на день рождения)" (фото: t.me/legionoffreedom)

И если раньше был возможен сценарий через победу Украины, крах путинского режима, то сейчас вполне актуальным становится сценарий через крах путинского режима — победа Украины.

Мы можем вспомнить в этой связи, а история, кстати, очень любит повторяться. Она повторяется с небольшими отклонениями, иногда почти полностью. Но, как говорилось в Библии, нет ничего нового на белом свете. Вспомните Первую мировую войну 100-летней давности, когда царская Россия стояла на пороге победы.

В 1917 году, военная машина России уже набрала обороты, был устранен снарядный голод, было налажено производство вооружения, формы и всего необходимого для армии. Но германское правительство, поняв, что происходит, оно очень хорошо вложилось в большевиков и другие левые партии. Да, они усилили пропаганду. Естественно, что большевики обманули русский народ, большевики обманули все народы России, они обещали равенство и братство, а принесли страшную тиранию, которую свет не видел.

Но пропаганда большевиков была простая и ясная. Это была земля — крестьянам, фабрики — рабочим, вода — матросам. И, естественно, многие на это купились, потому что в гражданскую войну воевали белые и красные. И это не Троцкий с Лениным лично стреляли по “белым”. Это миллионы обманутых русских людей взяли в руки оружие в попытке построить то светлое будущее, которое им нарисовали.

И сейчас мы должны донести это до простого русского мужика. И я это подчеркнул, что это очень важно, это абсолютно важно. Потому что, как мы видим сейчас, полтора года мы пытаемся сплотить российскую оппозицию — ничего не получается.

Они занимаются активно распилом грантов, они активно поливают грязью друг-друга, они сидят в европейских кафе и уже чертят проекты, как они после Путина будут обустраивать Россию. То есть вся их деятельность, она контрпродуктивна абсолютно.

Да, и ничуть не помогают ни Украине, ни народу России. Но мы прекрасно понимаем, что если граждане России, простые граждане России — не те, кто семи пядей во лбу, не те, кто очень давно интересуется политикой, не те, кто, в общем, просто оппозиционно даже настроен, когда простые граждане России увидят, что все сферы России прогнили, что все институты государственные разложились, и они требуют полной замены.

Тогда они поймут, что только Легион — это та сила, которая может закончить эту ненужную войну, поменять власть и повести Россию по пути реформ к миру и процветанию.

Бойцы ЛСР в Шебекино, Белгородская область, июнь 2023 года (фото: t.me/legionoffreedom)

Что касается изменений внутри России, то, все-таки, в информационном поле мы видим определенные изменения. К примеру, россияне установили комплекс ПВО в Сочи на пляже района Мамайка. Что это значит, учитывая, что поблизости находится резиденция Путина?

Я сам в Сочи прожил большую часть своей жизни, родные места. Я уверен, что я еще вернусь на свою родину. Сначала с оружием в руках, а потом уже, возможно, в каком-нибудь другом образе.

Это значит, что наш противник вынужден тратить дополнительные ресурсы, в том числе и системы ПВО для прикрытия объектов управления, объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Потому что, тот ракетный террор, который сейчас ведет Россия против Украины, он будет получать адекватное воздействие уже со стороны самих граждан России, которые внутри России проводят мероприятия по уничтожению военной инфраструктуры, уничтожению военкоматов, путей снабжение российской армии. Все это, конечно, будет набирать обороты.

Российские силовики создавали фейковые каналы для рекрутинга в ЛСР

После публикации нашего фильма "Крах диктатуры слова" в российском информационном поле мы начали замечать новости о том, как люди хотят поступить в Легион. Если сегодня даже проскролить ленту росСМИ, можно отметить частое задержание желающих поступить в Легион. Как вы считаете, в России начинается понемногу пробуждение или это какие-то специальные вбросы ФСБ для отлова тех, кто действительно хочет что-то изменить?

Поймите, очень долго нас не замечала российская оппозиция. И сотрудники правоохранительных органов нас тоже очень долго старались не замечать, потому что любое упоминание о нас привлекло бы внимание.

И когда уже полгода назад или даже ранее игнорировать нас стало невозможно, они стали заниматься тем, что создавать фейковые Телеграм-каналы, фейковые боты для записи в Легион. И, к сожалению, по неосторожности и по невнимательности многие наши сограждане на эту уловку и попались.

Продолжая тему о том, что о Легионе "Свобода России" уже больше не могут молчать в росСМИ, а сейчас даже интересную информацию высказывает и российская пропаганда. Один из недавних экспертов по телевидению РФ заявил, что Россия не может конкурировать с ЕС и НАТО в вопросе пользы для Украины. И что Россия может дать Украине только бедность. Что вы думаете по этому поводу?

А на этот счёт практика всё показала. В 2014 году Стрелков и компания начали приход “русского мира” на Донбасс. Вот пришёл туда “русский мир” и мы все прекрасно видим, как за 10 лет изменился Донбасс. Он стал абсолютно убыточным, убогим, криминальным. И это просто ужас, что там творилось. Многие граждане Украины были вынуждены покинуть его и многие украинские воины, это как раз таки жители Донбасса, которые хотят с оружием в руках освободить свою родину.

Вот и все, что принес “русский мир” по факту за 10 лет, — только разруха и нищета. Я часто бываю на фронте и прифронтовых участках и вижу только следы разрушений и бедствий. И даже та территория, которая уже была деоккупирована, мы видим, что “русский мир” туда что-то даже демонстративно хорошее и полезное не принес. Всё, что они могут, так это воровать и распиливать все.

Нельзя участвовать в российском избирательном фарсе

Путин объявил свою кандидатуру в президенты РФ. Начинается интенсивная политическая кампания по подогреву интереса народа к выборам. Разведка указывает, что Путин избегает обсуждения СВО и активно демонстрирует свою положительную сторону. Взять даже, например, недавнее интервью – Собчак и Моргенштерн. Скорее всего, оно заказано Кремлем для формирования хорошего впечатления: мол, смотрите, они критиковали Путина, а потом попросились обратно, осознали свою ошибку. Как вообще Путин намерен подготовить народ к выборам?

У меня простой риторический вопрос, Иван. Разве Моргенштерн и Собчак представляют русский народ? Разве они представляют гражданское общество в России? Нет.

Мы с побратимами представляем русский народ и другие коренные народы России, у нас многонациональное подразделение, в которым люди разных политических взглядов. И все мы пришли к очень простому выводу: изменения в России невозможны без силы оружия. Все очень просто.

Ходячий полутруп Путин, о котором уже так много слухов ходит: о том, что он уже давно умер; что он уже где-то в холодильнике на Валдае вместе с картофелем и морковью лежит. Это уже, скажем так, не смешно. Уже все его окружение, такие же старые коммунисты, выходцы из партийной номенклатуры, комсомольские и партийные мужики, которые что тогда обламывали народы России, что сейчас продолжают обламывать. Он 25 лет у руля.

К чему он привел страну? Нищета, наркомания, криминал, этнические банды, полное отсутствие прав и свобод граждан.

Бойцы ЛСР (фото: t.me/legionoffreedom)

Назовите мне хоть одну сферу, где у России есть что-то хорошее? Нигде и ничего. Поэтому, я думаю, что результаты выборов будут, естественно, нарисованы.

Естественно, будет формально проведена кампания предвыборная, будет проведена агитация за Путина и других каких-то кандидатов, которые будут изображать оппозиционного кандидата. Но любое участие в этих псевдовыборах, к которому, к сожалению, призывает часть российской оппозиции, оно их только легитимизирует.

В этом фарсе нельзя участвовать. Сейчас единственный выбор, который может быть для настоящего русского патриота, это 5,45 или 7,62 (калибры патронов – ред.) и поле для дискуссий открыто.

Изменит ли смерть Путина ход войны

Вы сказали, что Путин доживает. Если представить, что Путин в ближайшие дни умрет, изменила бы его смерть ход войны?

Я думаю, что да. В конце концов, единственным бенефициаром изначально нападения на Украину был именно Путин. Потому что, вы, надеюсь, видели все те бледные лица и трясущихся от страха глав Службы внешней разведки России. Они же все прекрасно понимали, что они все подписывают приговор. Все они тряслись от страха, а он их всех собрал, чтобы обмазать кровью и переложить на них вину.

Он зачистил все политическое пространство вокруг себя. Он собрал холуев, и дегенератов, которые не имели силы воли, смелости и ума, высказать ему в лицо о всех его недостатках, о его способе управления. Соответственно, если даже он умрет, скажем так, система посыпется.

Но в свое время, академик Мичурин, который занимался селекцией, сказал фразу, которая очень свойственна советскому времени, где человек считал себя хозяином мира и природы.

Он сказал: “Наша задача — не ждать милостей от природы, взять их — наша задача”. Так вот, наша задача — не ждать смерти Путина, а скинуть этого тирана и притащить его в Гаагский трибунал.

Если помрёт до того, как Легион дойдёт до Москвы, то мы — не против. Он, выживет, попадет под суд, если, скажем так, он умрет, а его камарилья подхватит его знамя и будет продолжать эту бессмысленную войну, они последуют, скажем так, по тому же пути — их будет ждать та же участь.

Пропагандисты виноваты в том, что россияне пошли убивать

А вот как быть с пропагандой? К примеру, в прошлом году Россия потратила на пропаганду почти 2 млрд долларов. Как вы думаете, какой будет пропаганда после нашей победы и как изменится риторика пропагандистов?

Пропагандисты очень любят вспоминать Сталина. Они очень любят говорить о том, как враги народа работали на великих стройках империи, восстанавливали хозяйство. Вот все то, что они говорят, оно будет применено к ним. Они поедут восстанавливать разрушенное Путиным — Россию далеко и надолго.

Потому что именно на этих людоедов лежит главная вина за то, что народ одурачили и он пошел убивать, грабить своих соседей.

Пропаганда будет, как в нацистской Германии после окончания войны: немцев-нацистов, их приспешников насильно водили, показывали концлагеря, показывали могилы замученных жертв и водили в кино.

Бойцы ЛСР смотрят на шевроны российских оккупантов, октябрь 2023 года (фото: t.me/legionoffreedom)

Да, для того, чтобы их зазомбировать. И, кстати, далеко не все из них поддавались. Кто-то еще до конца своих дней верил в величие Фюрера и что его идеи были благими, и жертвы не напрасны.

Но я хочу сказать, что народ России начинает уставать от пропаганды. Понимаете, она требует все время поднятия градуса накала. Это невозможно, даже если будут какие-то поводы. Например, очень откровенно Россия открыла второй фронт в секторе Газа.

Прекрасно знаем, что путинские уши торчат оттуда. Попыталась переключить внимание, но все это не увеличивает количество его сторонников. Совсем недавно опросы показали, что 70% опрошенных в России хотят прекращения войны. Вопрос в другом: на каких условиях это будет сделано? Но уже 70% поняли, что эта война им не нужна.

И дальше эта цифра будет только расти и будет расти и количество, как просто наших сторонников, так и тех соратников, которые встают в наш строй здесь, в Украине, либо внутри России.

Россия стала вассалом Китая

Вы упомянули об Израиле. В настоящее время все большее число политиков и мировых лидеров заявляют, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Что вы лично думаете по этому поводу?

Я вообще не хочу сгущать краски, но я хочу сказать, к сожалению, нас ждут больше боестолкновения. И сейчас произошло такое уже историческое событие. Эта встреча Байдена и Си Цзиньпина. Это действительно историческое событие. Насколько эта встреча негативна для сегодняшней России и насколько это плачевно для самого Путина?

Сегодня Россия, нужно признаться честно, фактически стала вассалом Китая. Путин сам себя сравнил с Александром Невским, который приползал к хану за ярлыком на служение. Путин, наверное, теперь на себя эту роль примерил. То есть, согнув свою шею, он приползает к Си просить подачки. Вот и вся его роль. Он очень долго изображал из себе геополитика, а по факту оказался марионеткой в китайских руках.

В связи с этим продолжу: визит Байдена может сильно ограничить желание Китая помогать Путину, скажем так, подпитывать его вооруженную агрессию.

Пригожин показал, что система Путина похожа на карточный домик

В одном из интервью вы говорили, что дойти до Москвы — не так уж сложно, как кажется. В связи с последними событиями и смертью определенных фигур в России, станет ли этот путь еще легче и ближе?

Однозначно да. Действия Пригожина показали, что система Путина похожа на карточный домик, один удар — и всё сыпется. Однако нет людей, которые сейчас готовы внутри России выйти и грудью встать на защиту, их просто нет. Но большинство тех, кто сейчас воюет со стороны России — это либо насильно мобилизованные, либо разная шушера — которые решают свои шкурные интересы. То есть, просто поехали за длинным рублем в надежде, что они как-то уцелеют, обогатятся и вернутся обратно.

Эти надежды уже рассеяны. Руководство российской армии четко сказало, что воевать они будут все до последнего. Даже те, кто подписывал контракты и уехал туда добровольно и так далее, до полной утилизации. Поэтому им стоит призадуматься. Может быть, надо повернуть штыки на Кремль и закончить это там.

Боится ли Путин Легиона "Свобода России"

Если принимать во внимание эту новость из ПВО, если принимать во внимание то, что теперь о Легионе "Свобода России" больше не могут молчать в российских СМИ, вы чувствуете, что Путин и его окружение по-настоящему боятся вас?

Мы изначально принимали и продолжаем принимать очень серьезные меры по безопасности нашего подразделения.

У нас очень мало кадров, боевой работы. Мы бережем те локации, где мы находимся, не выкладываем, чтобы нельзя было распознать.

Поэтому мы прекрасно понимаем, что мы для Путина — враг и мишень номер один. Мы прекрасно понимаем, что у нас заявлены, скажем так, очень большие политические цели, очень серьезные, потому что мы понимаем, что никто, кроме нас, не сможет вернуться в Россию и силой оружия навести порядок в стране.

Если Украина проиграет, Путин пойдет дальше

В недавнем заявлении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия может создать новые кризисы на Балканах и Молдове, чтобы отвлечь мир от войны в Украине. На что еще может пойти Путин? В каких соседних регионах может расти нестабильная ситуация?

Начнем с того, что ситуация сама внутри России потихонечку теряет стабильность и будет терять стабильность и дальше. Вы видели этих веселых погромщиков в Махачкале? Понимаете, к чему я веду? То есть, там уже достаточно радикальных элементов и малейшая искра внешняя или внутренняя, и все может заполыхать.

На, конечно, тех самых Балканах, в Приднестровье раздувать это в условиях, когда российская армия уже катится под горку, это очень сомнительная задача. И не думаю, что кто-то из сторонников России на Балканах или в Приднестровье будет серьезно верить в успех. Попытка — не пытка, как говорится. Но я сомневаюсь, что на фоне событий в Украине и в Израиле, мировое сообщество позволит этим планам осуществиться полностью.

Тезис о том, что если Украина проиграет, то Путин не остановится и пойдет дальше. Насколько эта тема реальна?

Она абсолютно реальная. Она была реальна полтора года назад, и сейчас она абсолютно реальная. Если этого людоеда не остановить, он пойдет и дальше, пытаясь восстановить границы сначала Советского Союза, потом Варшавского договора. Он в этом плане действительно сошел с ума.

Он действительно полностью сошел с ума, поскольку он всю свою жизнь воровал и проворовался до такой степени, и собрал вокруг себя таких подпевал, которые постоянно ему 20 лет рассказывали о его гениальности, величии, что он очень сильно в себя поверил и решил, что он сможет стать Владимиром Красное Солнышко №2, собирателем земель русских.

Вот и все. Поэтому, если Украина сейчас своей кровью оплачивает свободу Европы… И огромная благодарность тем странам, это в первую очередь, я подчеркну, кто нас сейчас лучше всего понимает. Это страны Балтии, Польша, которые прекрасно понимают, что столкнутся с тем же, с чем мы столкнулись в 39-40-е года, с оккупацией, с истреблением всего лучшего, что в этих странах есть. Поэтому они прекрасно понимают, что лучше передать технику, вооружение Украине сейчас, нежели потом воевать, защищаться на своей земле.

Более того, я хочу вам сказать, что когда война закончится, победа в Крыму — это только вопрос времени, это не будет быстро. Украина может стать, скажем так, экспортером безопасности в Европу. Это та функция, которую сейчас ни одна европейская страна выполнить не может.

А вот Украина, обладая мощной большой армией, обладающая богатейшим боевым опытом, она может как раз таки быть гарантом стабильности в Европе, если она будет членом НАТО, членом ЕС.

Обращение "Цезаря" к потенциальным рекрутам ЛСР

Насколько сложно проводить проверку рекрутов, ведь может быть риск, что в Легион захотят поступить специальные наемники или агенты, ярые фанаты Путина?

Естественно, такой риск есть. Естественно, что таких агентов неоднократно отлавливали на разных этапах. Наша служба безопасности работает очень серьезно. Но пока случаев инфильтрации агентов не было. Потому что, если бы они были, мы, наверное, уже понесли бы большие серьезные потери.

Ректруты ЛСР, сентябрь 2023 года (фото:t.me/legionoffreedom)

А что вы хотели бы сказать потенциальным сомневающимся рекрутам?

Я бы хотел сказать следующее: мужчины, если вы — мужчины, каждый день путинская орда убивает жителей Украины, каждый день, это не метафора, это страшная правда. Прилетают ракеты, прилетают снаряды, убивают детишек, убивают женщин, стариков.

Каждый день погибают украинские мужчины, сыновья, мужья, отцы, погибают для того, чтобы поскорее закончить эту войну.

Если вы чего-то ждете, если вы ждете в России, если у вас нет возможности выехать за рубеж, и присоединиться к нам здесь, вступайте во внутреннее сопротивление, организовывайте диверсии, организовывайте агитацию и пропаганду.

Если вы находитесь в Европе, тепло устроились и ждете, когда все это закончится, чтобы вернуться в Россию, оно может закончиться нескоро. Если вы будете так сидеть и ждать, помните, что кровь невинных украинцев будет на вашей совести, на совести тех, кто не нашел в себе мужество пойти и закрыть их своей грудью, отстоять Украину и освободить Россию.

Что в ближайшее время мы можем услышать о Легионе "Свобода России"? Может, что-нибудь положительное и хорошее?

Обязательно.