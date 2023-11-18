Цезарь из ЛСР предупредил о безумных планах Путина в случае проигрыша Украины — видео

У российского президента Владимира Путина есть планы восстановить границы Советского союза и Варшавского договора, если Украина проиграет. Об этом рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью online.ua.

Путин хочет восстановить границы СССР

Цезарь уверен, что тезис о том, что если Украина проиграет, то Путин не остановится и будет идти дальше абсолютно реален.

Она была реальна полтора года назад, и сейчас она абсолютно реальна. Если этого людоеда не остановить, он пойдет дальше, пытаясь восстановить границы сначала Советского Союза, затем Варшавского договора. Он в этом плане действительно сошел с ума. Поделиться

Он действительно полностью сошел с ума, поскольку он всю свою жизнь воровал и проворовался до такой степени, и собрал вокруг себя таких подпевал, которые постоянно ему 20 лет рассказывали о его гениальности, величии, что он очень сильно в себя поверил и решил, что он сможет стать Владимиром Красное Солнышко №2, собирателем земель русских. Поделиться

Цезарь поблагодарил страны Балтии и Польши за помощь, потому что прекрасно понимают, что столкнутся с тем же, с чем столкнулись в 1939-40-е годы: с оккупацией, уничтожением лучшего, что в этих странах есть.

Поэтому они прекрасно понимают, что лучше передать технику, вооружение Украине сейчас, чем впоследствии воевать, защищаться на своей земле. Поделиться

По словам Цезаря, когда война закончится, а это будет нескоро, Украина может стать экспортером безопасности в Европу. Это та функция, которую сейчас ни одна европейская страна выполнить не может.