Цезарь из ЛСР предупредил о безумных планах Путина в случае проигрыша Украины — видео

У российского президента Владимира Путина есть планы восстановить границы Советского союза и Варшавского договора, если Украина проиграет. Об этом рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью online.ua.
Путин хочет восстановить границы СССР
Цезарь уверен, что тезис о том, что если Украина проиграет, то Путин не остановится и будет идти дальше абсолютно реален.
Цезарь поблагодарил страны Балтии и Польши за помощь, потому что прекрасно понимают, что столкнутся с тем же, с чем столкнулись в 1939-40-е годы: с оккупацией, уничтожением лучшего, что в этих странах есть.
По словам Цезаря, когда война закончится, а это будет нескоро, Украина может стать экспортером безопасности в Европу. Это та функция, которую сейчас ни одна европейская страна выполнить не может.
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