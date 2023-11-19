ВСУ за сутки уничтожили более тысячи солдат РФ и десятки артсистем — сводка Геншаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили более тысячи солдат РФ и десятки артсистем — сводка Геншаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За сутки Силы обороны уничтожили еще 1190 захватчиков, 13 танков и 25 ББМ противника. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 318570 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1190 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков ‒ 5435 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 10166 (+25) ед,

  • артиллерийских систем – 7744 (+18) ед,

  • РСЗО – 898 (+2) ед,

  • средств ПВО ‒ 588 (+2) ед,

  • самолетов – 323 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29) ед,

  • крылатых ракет ‒ 1563 (+0) ед,

  • кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,

  • подводных лодок – 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,

  • специальной техники – 1096 (+6) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 26 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Роботино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

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