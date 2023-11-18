На півдні України прикордонники знищили 3 дрони-камікадзе — фото

У ніч проти 18 листопада українські прикордонники збили три російських дрони. “Шахеди" атакували південь України.

Прикордонники знищили Shaheds на півдні України

Бійці Держприкордонслужби в ніч на 18 листопада не залишили шансів російським дронам.

3 безпілотники-камікадзе на півдні України було майстерно знищено військовими ЗСУ.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Сьогодні вночі мобільні вогневі групи прикордонників Одеського прикордонного загону «зняли» з неба 2 ворожих БпЛА. Поширити

А прикордонники Морської охорони Держприкордонслужби України виявили дрон-камікадзе, що заходив з моря, за допомогою тепловізора. Поширити

Влучною стрільбою «шахед» уразили і його смертоносний маршрут закінчився далеко до узбережжя. Поширити

Українська ППО б’є рекорди

У ніч на 16 листопада армія РФ знову вдарила по Україні дронами-камікадзе.

Але наші Повітряні сили були на висоті і знищили переважну кількість Shaheds.

Ефектне відео роботи ППО оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.