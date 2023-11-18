На півдні України прикордонники знищили 3 дрони-камікадзе — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

На півдні України прикордонники знищили 3 дрони-камікадзе — фото

Сили оборони півдня України
Дрон

У ніч проти 18 листопада українські прикордонники збили три російських дрони. “Шахеди" атакували південь України.

Прикордонники знищили Shaheds на півдні України

Бійці Держприкордонслужби в ніч на 18 листопада не залишили шансів російським дронам.

3 безпілотники-камікадзе на півдні України було майстерно знищено військовими ЗСУ.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Сьогодні вночі мобільні вогневі групи прикордонників Одеського прикордонного загону «зняли» з неба 2 ворожих БпЛА.

А прикордонники Морської охорони Держприкордонслужби України виявили дрон-камікадзе, що заходив з моря, за допомогою тепловізора.

Влучною стрільбою «шахед» уразили і його смертоносний маршрут закінчився далеко до узбережжя.

Українська ППО б’є рекорди

У ніч на 16 листопада армія РФ знову вдарила по Україні дронами-камікадзе.

Але наші Повітряні сили були на висоті і знищили переважну кількість Shaheds.

Ефектне відео роботи ППО оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

На відео – знищення "шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід", – написав він.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО за ніч збили 16 "шахедів" та одну авіаракету — Повітряні сили
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шахедобої. Олещук оприлюднив ефектне відео знищення російських дронів
Микола Олещук
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО вночі збили над Україною 29 "шахедів"
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм