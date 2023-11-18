На півдні України прикордонники знищили 3 дрони-камікадзе — фото

У ніч проти 18 листопада українські прикордонники збили три російських дрони. “Шахеди" атакували південь України.
Прикордонники знищили Shaheds на півдні України
Бійці Держприкордонслужби в ніч на 18 листопада не залишили шансів російським дронам.
3 безпілотники-камікадзе на півдні України було майстерно знищено військовими ЗСУ.
Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.
Українська ППО б’є рекорди
У ніч на 16 листопада армія РФ знову вдарила по Україні дронами-камікадзе.
Але наші Повітряні сили були на висоті і знищили переважну кількість Shaheds.
Ефектне відео роботи ППО оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
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