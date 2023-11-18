Сили ППО вночі збили над Україною 29 "шахедів"

У ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних безпілотників. Сили ППО знищили 29 з 38 дронів.

Атака дронів 18 листопада

Повітряні сили повідомляють, що з 20-ї години 17-го по 4 годину 18 листопада російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з північного та південно-східного напрямків - Курська область та Приморсько-Ахтарськ.

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131». В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил. Поширити

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Біля Києва збили десяток безпілотників

КМВА повідомляє, що під час другої за місяць атаки столиці, силами та засобами ППО усі повітряні цілі - майже десяток - були уражені на підступах до Києва.