Наскільки ефективна українська ППО — відповідь експерта

Експерт повідомив, що ППО захищає Україну на 60-70%

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що оцінюючи, наскільки зараз закрите українське небо порівняно з тим, що було до повномасштабної війни, називати будь-які цифри некоректно.

Здебільшого через те, що до 24 лютого 2022 року загрози були зовсім інші, зараз же російські військові б'ють дронами, крилатими та балістичними ракетами, а також керованими авіабомбами.

Грубо кажучи, якщо раніше захист був на рівні 30%, то тепер на 60-70%, але знову ж таки це стосується окремих об'єктів. В Україні ж досі багато об'єктів, які практично не захищає ППО, - додав експерт. Поширити

Що відомо про відповідь України на масовані ракетні атаки армії РФ по енергооб’єктах

Галущенко зазначив, що підконтрольні Кремлю угруповання хакерів постійно здійснюють кібератаки на українські електромережі, а окрім цього в Україні очікують масованих ракетних атак злочинної армії РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Відповідаючи на питання журналістів видання стосовно того, чи може заява президента Володимира Зеленського про відповідь на масовані ракетні атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні означати наміри Києва атакувати нафтогазову інфраструктуру РФ, Галущенко зазначив:

Це було б справедливо. Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру, - підкреслив глава Міненерго. Поширити

Галущенко вважає перебільшеним страх того, що напад на здатність Росії видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрибка цін. Він наголосив, що інші виробники можуть компенсувати пропозицію.

Атаки на інфраструктуру не були б настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що це те паливо, яке можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися, - підкреслює міністр. Поширити

Очільник Міненерго також закликав офіційних осіб США запровадити санкції щодо російської атомної енергетики.