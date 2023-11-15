Наскільки ефективна українська ППО — відповідь експерта

Українські сили протиповітряної оборони більш як двічі посилили захист України порівнюючи з минулим роком.
Експерт повідомив, що ППО захищає Україну на 60-70%
Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що оцінюючи, наскільки зараз закрите українське небо порівняно з тим, що було до повномасштабної війни, називати будь-які цифри некоректно.
Здебільшого через те, що до 24 лютого 2022 року загрози були зовсім інші, зараз же російські військові б'ють дронами, крилатими та балістичними ракетами, а також керованими авіабомбами.
Що відомо про відповідь України на масовані ракетні атаки армії РФ по енергооб’єктах
Галущенко зазначив, що підконтрольні Кремлю угруповання хакерів постійно здійснюють кібератаки на українські електромережі, а окрім цього в Україні очікують масованих ракетних атак злочинної армії РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Відповідаючи на питання журналістів видання стосовно того, чи може заява президента Володимира Зеленського про відповідь на масовані ракетні атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні означати наміри Києва атакувати нафтогазову інфраструктуру РФ, Галущенко зазначив:
Галущенко вважає перебільшеним страх того, що напад на здатність Росії видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрибка цін. Він наголосив, що інші виробники можуть компенсувати пропозицію.
Очільник Міненерго також закликав офіційних осіб США запровадити санкції щодо російської атомної енергетики.
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