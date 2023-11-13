Шукали системи ППО Patriot. СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ

Ще двох посіпак російських окупантів арештувала СБУ. Агенти ворога фотографували наслідки “прильотів” російських ракет у Києві та Черкасах і “полювали” на системи ППО України.

“Полювали” на Patriot

СБУ затримала двох ворожих поплічників, які шукали Patriot та фотографували наслідки «прильотів» по Києву та Черкасах.

Про це СБУ повідомила у Facebook.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах. Їх було затримано, одного з них саме напередодні виїзду до Росії.

За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot. Поширити

Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих «прильотів». Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості, – йдеться в повідомленні. Поширити

Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає в Києві.

За наявними даними, після отримання «звіту» з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.

Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн.

Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Поширити

Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці, – повідомляють у СБУ. Поширити

Згодом до підривної діяльності він залучив свою знайому з Черкас.

Співробітники СБУ задокументували її злочинні дії і затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено:

заборонену символіку країни-агресора;

сувенірну продукцію з фотографіями путіна;

паспорт громадянина РФ;

мобільні телефони.

Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала шпигуна РФ у Запоріжжі

У жовтні чоловік влаштувався до ОВА на посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА.

Там він намагався отримати секретну інформацію про розміщення ЗСУ та оборонні закупівлі області.

Щоб одержати таємні відомості, російський «кріт» намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Поширити

СБУ затримали зловмисника до його передачі розвідданих Росії.