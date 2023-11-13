Шукали системи ППО Patriot. СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ

Ще двох посіпак російських окупантів арештувала СБУ. Агенти ворога фотографували наслідки “прильотів” російських ракет у Києві та Черкасах і “полювали” на системи ППО України.
“Полювали” на Patriot
СБУ затримала двох ворожих поплічників, які шукали Patriot та фотографували наслідки «прильотів» по Києву та Черкасах.
Про це СБУ повідомила у Facebook.
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах. Їх було затримано, одного з них саме напередодні виїзду до Росії.
Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає в Києві.
За наявними даними, після отримання «звіту» з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.
Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн.
Згодом до підривної діяльності він залучив свою знайому з Черкас.
Співробітники СБУ задокументували її злочинні дії і затримали за місцем проживання.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено:
заборонену символіку країни-агресора;
сувенірну продукцію з фотографіями путіна;
паспорт громадянина РФ;
мобільні телефони.
Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ);
чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
СБУ затримала шпигуна РФ у Запоріжжі
У жовтні чоловік влаштувався до ОВА на посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА.
Там він намагався отримати секретну інформацію про розміщення ЗСУ та оборонні закупівлі області.
СБУ затримали зловмисника до його передачі розвідданих Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-