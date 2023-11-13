Искали системы ПВО Patriot. СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ

Еще двух пособников российских оккупантов арестовала СБУ. Агенты врага фотографировали последствия “прилетов” российских ракет в Киеве и Черкассах и “охотились” на системы ПВО Украины.
"Охотились" на Patriot
СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые искали Patriot и фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам.
Об этом СБУ сообщила в Facebook.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух приспешников агрессора, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак РФ в Киеве и Черкассах. Они были задержаны, один из них как раз накануне выезда в Россию.
Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, проживающему в Киеве гражданину РФ.
По имеющимся данным, после получения «отчета» с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.
Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.
Впоследствии в подрывную деятельность он привлек свою знакомую из Черкасс.
Сотрудники СБУ задокументировали ее преступные действия и задержали по месту жительства.
Во время обысков в помещениях фигурантов было обнаружено:
запрещенную символику страны-агрессора;
сувенирную продукцию с фотографиями путина;
паспорт гражданина РФ;
мобильные телефоны.
Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ);
чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
СБУ задержала шпиона РФ в Запорожье
В октябре мужчина устроился в ОВА на должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА.
Там он пытался получить секретную информацию о размещении ВСУ и оборонных закупках области.
СБУ задержали злоумышленника до его передачи разведданным России.
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