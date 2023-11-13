Искали системы ПВО Patriot. СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ

Еще двух пособников российских оккупантов арестовала СБУ. Агенты врага фотографировали последствия “прилетов” российских ракет в Киеве и Черкассах и “охотились” на системы ПВО Украины.

"Охотились" на Patriot

СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые искали Patriot и фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух приспешников агрессора, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак РФ в Киеве и Черкассах. Они были задержаны, один из них как раз накануне выезда в Россию.

По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Поделиться

Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских прилетов. Скрытые фото делали с разных ракурсов и привязкой к местности, – говорится в сообщении. Поделиться

Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, проживающему в Киеве гражданину РФ.

По имеющимся данным, после получения «отчета» с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. Поделиться

Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ начал скрыто отслеживать места базирования сил обороны в столице, – сообщают в СБУ. Поделиться

Впоследствии в подрывную деятельность он привлек свою знакомую из Черкасс.

Сотрудники СБУ задокументировали ее преступные действия и задержали по месту жительства.

Во время обысков в помещениях фигурантов было обнаружено:

запрещенную символику страны-агрессора;

сувенирную продукцию с фотографиями путина;

паспорт гражданина РФ;

мобильные телефоны.

Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ задержала шпиона РФ в Запорожье

В октябре мужчина устроился в ОВА на должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА.

Там он пытался получить секретную информацию о размещении ВСУ и оборонных закупках области.

Чтобы получить тайные сведения, российский «крот» пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения. Поделиться

СБУ задержали злоумышленника до его передачи разведданным России.