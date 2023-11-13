Искали системы ПВО Patriot. СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Искали системы ПВО Patriot. СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ

СБУ
СБУ
Читати українською

Еще двух пособников российских оккупантов арестовала СБУ. Агенты врага фотографировали последствия “прилетов” российских ракет в Киеве и Черкассах и “охотились” на системы ПВО Украины.

"Охотились" на Patriot

СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые искали Patriot и фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух приспешников агрессора, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак РФ в Киеве и Черкассах. Они были задержаны, один из них как раз накануне выезда в Россию.

По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских прилетов. Скрытые фото делали с разных ракурсов и привязкой к местности, – говорится в сообщении.

Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, проживающему в Киеве гражданину РФ.

По имеющимся данным, после получения «отчета» с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.

Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ начал скрыто отслеживать места базирования сил обороны в столице, – сообщают в СБУ.

Впоследствии в подрывную деятельность он привлек свою знакомую из Черкасс.

Сотрудники СБУ задокументировали ее преступные действия и задержали по месту жительства.

Во время обысков в помещениях фигурантов было обнаружено:

  • запрещенную символику страны-агрессора;

  • сувенирную продукцию с фотографиями путина;

  • паспорт гражданина РФ;

  • мобильные телефоны.

Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ);

  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ задержала шпиона РФ в Запорожье

В октябре мужчина устроился в ОВА на должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА.

Там он пытался получить секретную информацию о размещении ВСУ и оборонных закупках области.

Чтобы получить тайные сведения, российский «крот» пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

СБУ задержали злоумышленника до его передачи разведданным России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР отреагировало на задержание "украинских шпионов" в Крыму
ГУР отреагировало на задержание "украинских шпионов" в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В рядах ВСУ разоблачили российского шпиона из Бахмута
В рядах ВСУ разоблачили российского шпиона из Бахмута
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве задержан российский шпион. Он готовил новые ракетные атаки по столице
В Киеве задержан российский шпион. Он готовил новые ракетные атаки по столице

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.