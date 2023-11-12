Україна цього року має більш потужну ППО і готова до атак армії РФ взимку — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна цього року має більш потужну ППО і готова до атак армії РФ взимку — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українська ППО цього року значно потужніша, ніж минулоріч, тож Україна готова до ймовірних масованих ракетних атак злочинної армїі РФ. 

Що відомо про посилення української ППО перед загрозами масованих ракетних атак армії РФ

Глава держави зазначив, що злочинна армія РФ готується до масованих ракетних атак по об’єктах стратегічної інфраструктури в Україні взимку.

Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі, - попереджає президент.

За його словами, російські військові злочинці готуються до масованих ракетних ударів по Україні.

І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів, - зазначив Зеленський.

Хто допомагає Україні посилювати ППО

Він подякував усім партнерам, які допомогли Україні із ППО. Серед них США, Німеччина, Франція, Британія, Норвегія, Італія, Румунія, Швеція, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Болгарія, Польща, держави Балтії.

“Петріоти", "Насамси", "Айріси", "Рейвени", "Хоки", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним, - зазначив Зеленський.

Президент також закликав світову спільноту підтримувати Україну і допомагати підсилювати оборону.

Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя. І я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист, - наголосив Зеленський.

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