Україна цього року має більш потужну ППО і готова до атак армії РФ взимку — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українська ППО цього року значно потужніша, ніж минулоріч, тож Україна готова до ймовірних масованих ракетних атак злочинної армїі РФ.
Що відомо про посилення української ППО перед загрозами масованих ракетних атак армії РФ
Глава держави зазначив, що злочинна армія РФ готується до масованих ракетних атак по об’єктах стратегічної інфраструктури в Україні взимку.
За його словами, російські військові злочинці готуються до масованих ракетних ударів по Україні.
Хто допомагає Україні посилювати ППО
Він подякував усім партнерам, які допомогли Україні із ППО. Серед них США, Німеччина, Франція, Британія, Норвегія, Італія, Румунія, Швеція, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Болгарія, Польща, держави Балтії.
Президент також закликав світову спільноту підтримувати Україну і допомагати підсилювати оборону.
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