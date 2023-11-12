Україна цього року має більш потужну ППО і готова до атак армії РФ взимку — Зеленський

“Петріоти", "Насамси", "Айріси", "Рейвени", "Хоки", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним, - зазначив Зеленський.