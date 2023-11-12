Украина в этом году имеет более мощную ПВО и готова к атакам армии РФ зимой — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская ПВО в этом году значительно мощнее, чем в прошлом, поэтому Украина готова к вероятным массированным ракетным атакам преступной армии РФ.
Что известно об усилении украинской ПВО перед угрозами массированных ракетных атак армии РФ
Глава государства отметил, что преступная армия РФ готовится к массированным ракетным атакам по объектам стратегической инфраструктуры в Украине зимой.
По его словам, российские военные преступники готовятся к массированным ракетным ударам по Украине.
Кто помогает Украине усиливать ПВО
Он поблагодарил всех партнеров, которые помогли Украине по ПВО. В их числе США, Германия, Франция, Британия, Норвегия, Италия, Румыния, Швеция, Нидерланды, Словакия, Чехия, Болгария, Польша, государства Балтии.
Президент также призвал мировое сообщество поддерживать Украину и помогать усиливать оборону.
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