Украина в этом году имеет более мощную ПВО и готова к атакам армии РФ зимой — Зеленский
Категория
Украина
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Украина в этом году имеет более мощную ПВО и готова к атакам армии РФ зимой — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская ПВО в этом году значительно мощнее, чем в прошлом, поэтому Украина готова к вероятным массированным ракетным атакам преступной армии РФ.

Что известно об усилении украинской ПВО перед угрозами массированных ракетных атак армии РФ

Глава государства отметил, что преступная армия РФ готовится к массированным ракетным атакам по объектам стратегической инфраструктуры в Украине зимой.

Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре, - предупреждает президент.

По его словам, российские военные преступники готовятся к массированным ракетным ударам по Украине.

И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов, - отметил Зеленский.

Кто помогает Украине усиливать ПВО

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогли Украине по ПВО. В их числе США, Германия, Франция, Британия, Норвегия, Италия, Румыния, Швеция, Нидерланды, Словакия, Чехия, Болгария, Польша, государства Балтии.

"Петриоты", "Насамсы", "Айрисы", "Рейвены", "Хоки", другие системы. Не обо всем сейчас можем говорить открыто, но украинский воздушный щит уже сильнее, чем в прошлом. Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению, и мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным, - отметил Зеленский.

Президент также призвал мировое сообщество поддерживать Украину и помогать усиливать оборону.

Каждая страна, каждый лидер, помогающий нам усиливать ПВО, помогают защищать жизнь. И я призываю всех украинцев, украинок, всех тех, чей голос в мире слышат, наших журналистов, всех поддерживающих Украину в мире помогать усиливать защиту, - подчеркнул Зеленский.

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