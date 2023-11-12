Украина в этом году имеет более мощную ПВО и готова к атакам армии РФ зимой — Зеленский

"Петриоты", "Насамсы", "Айрисы", "Рейвены", "Хоки", другие системы. Не обо всем сейчас можем говорить открыто, но украинский воздушный щит уже сильнее, чем в прошлом. Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению, и мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным, - отметил Зеленский.