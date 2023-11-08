В воздушных силах выбрали лучшую западную систему ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

В воздушных силах выбрали лучшую западную систему ПВО

ЗРК IRIS-T
Читати українською
Источник:  FREEДОМ

В Украине работают различные западные образцы систем ПВО, среди которых NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

Какая западная ПВО в Украине считается лучшей

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, наилучшей системой считается немецкая IRIS-T.

Он отметил, что в случае размещения комплекса в нужное время и в правильном месте, одной системы может быть достаточно, чтобы отразить вражескую воздушную атаку.

Комплексы NASAMS и IRIS-T пришли к нам практически одновременно в момент, когда россияне начали обстреливать нашу критическую инфраструктуру. IRIS-T был один, NASAMS было два подразделения. Подразделение может быть разное, главное — это радар, который видит воздушные цели, воздушную обстановку и передает данные на командный пункт, где сидит боевое обслуживание и, соответственно, пусковые установки. Потом уже работа без людей идет, установки находятся на расстоянии от радара и командного пункта. Командный пункт и пусковая – это уже можно считать батарею, она не полноценна, но уже работает. Сама пусковая NASAMS работать не может, – отмечает Игнат.

Спикер командования ПС ВСУ подчеркнул, что украинские военные также используют советские "Бук М1" на гусеницах, способных ездить и работать автономно.

Поэтому NASAMS и другие комплексы работают по такому принципу, как я сказал, поэтому в NASAMS может быть командный пункт, радар, до восьми пусковых установок, которые могут быть расположены на определенной удаленности друг от друга и обеспечивать стрельбу до 40 км по воздушным, аэродинамическим целям воздушных целях. Не скажу, что есть системы, которые именно из восьми пусковых состоят, не просто их добывать, но по крупицам собирают, – объясняет Игнат.

Он подчеркнул, что в Украину продолжают поступать новые образцы западных вооружений, усиливающие защиту на том или ином направлении.

Лучший на сегодняшний день – комплекс IRIS-T немецкого производства – самый новый фактически на той модели, которую мы получили. Радар прекрасен, наши зенитчики мне сказали, что он видит маленького воробья – за сотню километров может различить. IRIS-T работает на результат, близкий к 100%. NASAMS, в принципе, не хуже, – отмечает Игнат.

Какую из западных систем ПВО больше всего используют в Украине

Он подчеркнул, что наиболее употребительным в Украине является западный комплекс ПВО NASAMS.

Значительная часть российских ракет была сбита именно с помощью этих комплексов.

В то же время он рассказал, что сейчас Украина ожидает усиления системами ПВО от Франции. Речь идет о SAMP/T – "аналогичный Patriot".

Patriot уже себя показал в плане сбивания баллистики и аэробалистики, то есть в отношении "Кинжалов" Patriot уже в Украине достаточно серьезную работу проделал. Ждем такого же и от французского комплекса, который уже есть на вооружении наших Воздушных сил, - подчеркнул представитель ПС ВСУ.

Также представитель ПС ВСУ высоко оценил работу других систем, работающих по ракетам и дронам, которые российские оккупанты запускают по территории Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов" и ракету Х-59
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В воздушных силах признали недостаточное количество ПВО для защиты неба
ПВО Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили управляемую авиационную ракету над Сумщиной
Сергей Наев
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.