В воздушных силах выбрали лучшую западную систему ПВО

В Украине работают различные западные образцы систем ПВО, среди которых NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.
Какая западная ПВО в Украине считается лучшей
По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, наилучшей системой считается немецкая IRIS-T.
Он отметил, что в случае размещения комплекса в нужное время и в правильном месте, одной системы может быть достаточно, чтобы отразить вражескую воздушную атаку.
Спикер командования ПС ВСУ подчеркнул, что украинские военные также используют советские "Бук М1" на гусеницах, способных ездить и работать автономно.
Он подчеркнул, что в Украину продолжают поступать новые образцы западных вооружений, усиливающие защиту на том или ином направлении.
Какую из западных систем ПВО больше всего используют в Украине
Он подчеркнул, что наиболее употребительным в Украине является западный комплекс ПВО NASAMS.
Значительная часть российских ракет была сбита именно с помощью этих комплексов.
В то же время он рассказал, что сейчас Украина ожидает усиления системами ПВО от Франции. Речь идет о SAMP/T – "аналогичный Patriot".
Также представитель ПС ВСУ высоко оценил работу других систем, работающих по ракетам и дронам, которые российские оккупанты запускают по территории Украины.
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