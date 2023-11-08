В воздушных силах выбрали лучшую западную систему ПВО

В Украине работают различные западные образцы систем ПВО, среди которых NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

Какая западная ПВО в Украине считается лучшей

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, наилучшей системой считается немецкая IRIS-T.

Он отметил, что в случае размещения комплекса в нужное время и в правильном месте, одной системы может быть достаточно, чтобы отразить вражескую воздушную атаку.

Комплексы NASAMS и IRIS-T пришли к нам практически одновременно в момент, когда россияне начали обстреливать нашу критическую инфраструктуру. IRIS-T был один, NASAMS было два подразделения. Подразделение может быть разное, главное — это радар, который видит воздушные цели, воздушную обстановку и передает данные на командный пункт, где сидит боевое обслуживание и, соответственно, пусковые установки. Потом уже работа без людей идет, установки находятся на расстоянии от радара и командного пункта. Командный пункт и пусковая – это уже можно считать батарею, она не полноценна, но уже работает. Сама пусковая NASAMS работать не может, – отмечает Игнат. Поделиться

Спикер командования ПС ВСУ подчеркнул, что украинские военные также используют советские "Бук М1" на гусеницах, способных ездить и работать автономно.

Поэтому NASAMS и другие комплексы работают по такому принципу, как я сказал, поэтому в NASAMS может быть командный пункт, радар, до восьми пусковых установок, которые могут быть расположены на определенной удаленности друг от друга и обеспечивать стрельбу до 40 км по воздушным, аэродинамическим целям воздушных целях. Не скажу, что есть системы, которые именно из восьми пусковых состоят, не просто их добывать, но по крупицам собирают, – объясняет Игнат. Поделиться

Он подчеркнул, что в Украину продолжают поступать новые образцы западных вооружений, усиливающие защиту на том или ином направлении.

Лучший на сегодняшний день – комплекс IRIS-T немецкого производства – самый новый фактически на той модели, которую мы получили. Радар прекрасен, наши зенитчики мне сказали, что он видит маленького воробья – за сотню километров может различить. IRIS-T работает на результат, близкий к 100%. NASAMS, в принципе, не хуже, – отмечает Игнат. Поделиться

Какую из западных систем ПВО больше всего используют в Украине

Он подчеркнул, что наиболее употребительным в Украине является западный комплекс ПВО NASAMS.

Значительная часть российских ракет была сбита именно с помощью этих комплексов.

В то же время он рассказал, что сейчас Украина ожидает усиления системами ПВО от Франции. Речь идет о SAMP/T – "аналогичный Patriot".

Patriot уже себя показал в плане сбивания баллистики и аэробалистики, то есть в отношении "Кинжалов" Patriot уже в Украине достаточно серьезную работу проделал. Ждем такого же и от французского комплекса, который уже есть на вооружении наших Воздушных сил, - подчеркнул представитель ПС ВСУ. Поделиться

Также представитель ПС ВСУ высоко оценил работу других систем, работающих по ракетам и дронам, которые российские оккупанты запускают по территории Украины.