Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов" и ракету Х-59

С 20.00 вечера 5-го до полуночи 6-го ноября российские оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами. Силы ПВО сбили 15 из 22 "шахедов" и КАР Х-59.

Результаты работы ПВО

Воздушные силы сообщают, что кафиры были выпущены по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 Оникс и баллистической ракеты Искандер-М с территории оккупированного Крыма.

Из района мыса Чауда в Крыму оккупанты выпустили 22 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Поделиться

Последствия российской атаки

Российская атака была направлена против Одессы, где пострадали 5 человек.

Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что есть попадание ракет в центр города и по уже неиспользовавшемуся промышленному зданию.

Также повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, являющийся зоной всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дроны ударили по припортовой инфраструктуре Одессы.