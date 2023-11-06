Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов" и ракету Х-59

С 20.00 вечера 5-го до полуночи 6-го ноября российские оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами. Силы ПВО сбили 15 из 22 "шахедов" и КАР Х-59.
Результаты работы ПВО
Воздушные силы сообщают, что кафиры были выпущены по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 Оникс и баллистической ракеты Искандер-М с территории оккупированного Крыма.
Из района мыса Чауда в Крыму оккупанты выпустили 22 ударных БпЛА «Shahed-136/131».
Последствия российской атаки
Российская атака была направлена против Одессы, где пострадали 5 человек.
Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что есть попадание ракет в центр города и по уже неиспользовавшемуся промышленному зданию.
Также повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, являющийся зоной всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дроны ударили по припортовой инфраструктуре Одессы.
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