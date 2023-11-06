Сили ППО знищили 15 "шахедів" та ракету Х-59

З 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада російські окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. Сили ППО збили 15 з 22 "шахедів" та КАР Х-59.
Результати роботи ППО
Повітряні сили повідомляють, що окупантами було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму.
Із району мису Чауда в Криму окупанти випустили 22 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Наслідки російської атаки
Російська атака була спрямована проти Одеси, де постраждало 5 людей.
Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.
Також пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста, що є зоною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Дрони вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси.
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