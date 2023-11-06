Сили ППО знищили 15 "шахедів" та ракету Х-59

З 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада російські окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. Сили ППО збили 15 з 22 "шахедів" та КАР Х-59.

Результати роботи ППО

Повітряні сили повідомляють, що окупантами було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму.

Із району мису Чауда в Криму окупанти випустили 22 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Поширити

Наслідки російської атаки

Російська атака була спрямована проти Одеси, де постраждало 5 людей.

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.

Також пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста, що є зоною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дрони вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси.