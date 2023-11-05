Стало відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одесі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Стало відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одесі — відео

Ракетна атака армії по Одесі
Джерело:  Думська

Внаслідок ракетної атаки злочинної армії РФ по Одесі у місті пролунала низка потужних вибухів. Місцеві ЗМІ повідомляють про влучання ракети на одній з центральних вулиць. 

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одесі

О 20:56 Повітряні сили попередили Одеську область про ракетну небезпеку, а через кілька хвилин повідомили про рух російської ракети в напрямку області.

О 21:00 почали з’являтись повідомлення про вибухи в обласному центрі.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати роботу сил протиповітряної оборони і перебувати в укриттях до відбою тривоги жителів Білгород-Дністровського й Одеського районів.

О 21:18 Повітряні сили також попередили про рух групи "шахедів" із Чорного моря у напрямку Одеси.

Після оприлюднення інформації про вибухи у місті влада закликала не публікувати фото та відео наслідків до завершення повітряної тривоги.

Що відомо про повторні вибухи у місті

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати роботу сил протиповітряної оборони і перебувати в укриттях до відбою тривоги жителів Білгород-Дністровського й Одеського районів.

За інформацією представників Повітряних сил, триває атака ударних БпЛА по Одещині. У відповідь місцеві можуть чути бойову роботу.

За інформацією місцевого видання “Думська”, на одній із центральних вулиць Одеси після обстрілу утворилася воронка,

Водночас заступниця директора з розвитку Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук попросила чекати на офіційні повідомлення.

Будь ласка, не пишіть нам зараз. Все, що може бути під контролем, у нас під контролем, - зазначила вона.

Після 22:00 в Одесі знову почали лунати вибухи.

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