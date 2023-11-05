Стало известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одессе.

В результате ракетной атаки преступной армии РФ по Одессе в городе раздался ряд мощных взрывов. Местные СМИ сообщают о попадании ракеты на одной из центральных улиц.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одессе

В 20:56 Воздушные силы предупредили Одесскую область о ракетной опасности, а через несколько минут сообщили о движении российской ракеты в направлении области.

В 21.00 начали появляться сообщения о взрывах в областном центре.

Руководитель Одесской ОВО Олег Кипер призвал не снимать работу сил противовоздушной обороны и находиться в укрытиях к отбою тревоги жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов.

В 21:18 Воздушные силы также предупредили о движении группы "шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.

После обнародования информации о взрывах в городе власти призвали не публиковать фото и видео последствий до завершения воздушной тревоги.

Что известно о повторных взрывах в городе

Руководитель Одесской ОВО Олег Кипер призвал не снимать работу сил противовоздушной обороны и находиться в укрытиях к отбою тревоги жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов.

По информации представителей Воздушных сил, идет атака ударных БпЛА по Одесщине. В ответ местные могут слышать боевую работу.

По информации местного издания "Думская", на одной из центральных улиц Одессы после обстрела образовалась воронка,

В то же время заместитель директора по развитию Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук попросила ждать официальных сообщений.

Пожалуйста, не пишите нам сейчас. Все, что может быть под контролем, у нас под контролем, – отметила она. Поделиться

После 22:00 в Одессе снова начались взрывы.