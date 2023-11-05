В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги

В воскресенье вечером, 5 ноября, во время воздушной тревоги в Одессе раздалось несколько мощных взрывов.

Что известно о взрывах в Одессе

По информации представителей командования Воздушных сил, вечером на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В ПС ВСУ отметили, что в сторону Одесской области движется ракета.

Впоследствии, по информации "Общественного", в городе раздалось несколько мощных взрывов.

Уже в 20:58 воздушные силы отметили, что ракета движется в направлении города Одесса. Они призывали людей находиться в укрытиях.

Сообщающие местные мониторинговые каналы

Уже через минуту мониторинговые телеграммы начали сообщать о взрывах в Одессе. Через несколько минут раздался повторный взрыв. Местные жители отметили, что звуки были настолько громки, что было впечатление "словно дом вздрогнул".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Впоследствии Кипер попросил жителей Белгород-Днестровского района также не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах до отбоя.

Днем сообщалось о попадании в объект инфраструктуры российской противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Между тем спикер Оперативного командования Сил обороны Наталья Гуменюк призвала не мешать работе ПВО.

В мониторинговом канале "Николаевский Ванек" сообщили, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой Искандер-М. Также был зафиксирован пуск ракеты Х-59 из тактической авиации.

в ПС сообщили о движении группы вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одессы.