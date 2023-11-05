Армия РФ атаковала ракетами Одесскую область. Есть пострадавшие и разрушения

Преступная армия РФ нанесла ракетные удары по объектам инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки российских окупантов есть разрушения и пострадавшие.
Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одесской области
Представители командования Сил обороны юга сообщили, что из-за ракетного удара террористической армии по объектам инфраструктуры на юге Украины, зафиксированы пострадавшие и разрушения на территории Одесской области.
Днем 5 ноября с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, агрессор направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 – по Днепропетровщине.
Отмечается, что взрывной волной повреждены соседние жилые дома.
Также Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету над Криворожьем. Люди не пострадали.
Что известно о последствиях обстрелов армии РФ в других регионах
По информации представителей ГСЧС, армия РФ снова совершила преступный обстрел Херсона.
По данным службы, в попавших под обстрел жилых домах получили ранения 4 человека. В настоящее время им оказана медицинская помощь.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, российские оккупанты обстреляли Мировскую общину на территории Никопольского района.
В результате вражеской атаки погиб и двое пострадавших.
По данным главы ОВА, воины подразделения ПВК "Восход" в Криворожском районе уничтожили вражескую ракету.
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