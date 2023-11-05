Армия РФ атаковала ракетами Одесскую область. Есть пострадавшие и разрушения

Преступная армия РФ нанесла ракетные удары по объектам инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки российских окупантов есть разрушения и пострадавшие.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одесской области

Представители командования Сил обороны юга сообщили, что из-за ракетного удара террористической армии по объектам инфраструктуры на юге Украины, зафиксированы пострадавшие и разрушения на территории Одесской области.

Днем 5 ноября с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, агрессор направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 – по Днепропетровщине.

В Одесской области - приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника, - говорится в сообщении ОСУВ "Юг". Поделиться

Отмечается, что взрывной волной повреждены соседние жилые дома.

Также Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету над Криворожьем. Люди не пострадали.

Что известно о последствиях обстрелов армии РФ в других регионах

По информации представителей ГСЧС, армия РФ снова совершила преступный обстрел Херсона.

Враг атаковал один из микрорайонов города, попав в жилые дома. Спасатели выехали на обследование места попадания. На момент прибытия пожара обнаружено не было, - сообщают спасатели. Поделиться

По данным службы, в попавших под обстрел жилых домах получили ранения 4 человека. В настоящее время им оказана медицинская помощь.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, российские оккупанты обстреляли Мировскую общину на территории Никопольского района.

В результате вражеской атаки погиб и двое пострадавших.

По данным главы ОВА, воины подразделения ПВК "Восход" в Криворожском районе уничтожили вражескую ракету.