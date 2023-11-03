Силы ПВО ночью сбили 24 "шахеда" и ракету Х-59

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками "Shahed-136/131" и управляемой авиационной ракетой Х-59.
Что известно об атаке 3 ноября
Воздушные силы сообщают, что дроны были выпущены из Курской области и района Приморско-Ахтарска, а ракета - из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Сообщается, что иранские дроны запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами.
В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.
В Воздушных силах сообщили, что к отражению атаки была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
Последствия атаки 3 ноября
В Одесской области зафиксировано попадание по технической территории инфраструктурного объекта, заявили в ОВА. Пострадавших и больших разрушений нет.
В результате ночных ударов по Харькову и Харьковскому району возникло пять пожаров, самый масштабный - в одном из районов Харькова.
По данным ОВА, к врачам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, среди них 2 детей. Раненых нет.
В Николаевской области уничтожены три ударных беспилотника типа «Shahed-131/136».
Во Львовской области сбили 16 ударных беспилотников.
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