Сили ППО вночі збили 24 "шахеди" та ракету Х-59

У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну чотирма десятками “Shahed-136/131” та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Що відомо про атаку 3 листопада

Повітряні сили повідомляють, що дрони були випущені з Курської області та з району Приморсько-Ахтарська, а ракета - із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Повідомляється, що іранські дрони запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами.

У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету. Поширити

У Повітряних силах повідомили, що до відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Наслідки атаки 3 листопада

На Одещині зафіксовано влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта, заявили в ОВА. Постраждалих та сильних руйнувань немає.

Внаслідок нічних ударів по Харкову та Харківському району виникло п'ять пожеж, наймасштабніша - в одному з районів Харкова.

Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м. Поширити

За даними ОВА, до лікарів звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, серед них 2 дітей. Поранених немає.

На Миколаївщині знищено три ударних безпілотники типу «Shahed-131/136».

На Львівщині збили 16 ударних безпілотників.