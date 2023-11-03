Сили ППО вночі збили 24 "шахеди" та ракету Х-59

У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну чотирма десятками “Shahed-136/131” та керованою авіаційною ракетою Х-59.
Що відомо про атаку 3 листопада
Повітряні сили повідомляють, що дрони були випущені з Курської області та з району Приморсько-Ахтарська, а ракета - із повітряного простору окупованої Херсонщини.
Повідомляється, що іранські дрони запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами.
У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.
У Повітряних силах повідомили, що до відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
Наслідки атаки 3 листопада
На Одещині зафіксовано влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта, заявили в ОВА. Постраждалих та сильних руйнувань немає.
Внаслідок нічних ударів по Харкову та Харківському району виникло п'ять пожеж, наймасштабніша - в одному з районів Харкова.
За даними ОВА, до лікарів звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, серед них 2 дітей. Поранених немає.
На Миколаївщині знищено три ударних безпілотники типу «Shahed-131/136».
На Львівщині збили 16 ударних безпілотників.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-