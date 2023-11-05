Сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине — ответ Гуменюк

Россия по-прежнему имеет достаточное количество ракет для массированной воздушной атаки по Украине. Она способна запустить одновременно до 56 крылатых ракет типа "Калибр".
РФ может запустить одновременно более 50 ракет
Руководитель прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что у РФ до сих пор есть мощный ракетный потенциал.
Она отметила, что у РФ достаточно носителей ракет, которые готовы к поражению.
Она добавила, что власти Украины по флоту РФ оказывают очень мощное морально-психологическое влияние на общее настроение и флота, и войска врага в целом.
Удары по судостроительному заводу в Керчи
Напомним, что ужин 4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи.
По словам командующего Воздушными силами генерала-лейтенанта Николая Олещука, там "стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
Атака осуществлена ракетой SCALP.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что пораженный корабль еще не успел принять участие в войне РФ против Украины.
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