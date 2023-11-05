Скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні — відповідь Гуменюк

Росія досі має достатню кількість ракет для масованої повітряної атаки по Україні. Вона здатна запустити одночасно до 56 крилатих ракет типу "Калібр".

РФ може запустити одночасно більше 50 ракет

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що РФ досі має потужний ракетний потенціал.

Фігурували цифри до 56 "Калібрів" одночасно готових до запуску. З урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть, як правило, 8 ракет, підводні – 4, то ми можемо говорити, що на виході одночасно ми спостерігали і до 5 ракетоносіїв. Є ще потенціал (у ворога – прим. ред.) і дуже потужний. Поширити

Вона зазначила, що РФ має достатньо носіїв ракет, які готові до ураження.

Тут ворога недооцінювати не можна, в них достатньо ракетоносіїв – і надводних, і підводних, які здатні наносити ураження, і готові до застосування і можуть бути застосовані. Попри те, що зараз під час потужних штормів вони всі переховані в бухтах, нагадаю, що у ворога вистачає підступності бити і безпосередньо з бухт, не зважаючи на те, що можуть наразити на серйозну небезпеку і свій особовий склад. Тому рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генштаб оцінює як високий в постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування він підвищується. Поширити

Вона додала, що улари України по флоту РФ має дуже потужний морально-психологічний вплив на загальний настрій і флоту, і війська ворога в цілому.

Удари по суднобудівному заводу в Керчі

Нагадаємо, що вечері 4 листопада українські війська завдали успішного удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.

За словами командувача Повітряних сил генерала-лейтенанта Миколи Олещука, там "стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Атаку здійснено ракетою SCALP.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.