Скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні — відповідь Гуменюк

Росія досі має достатню кількість ракет для масованої повітряної атаки по Україні. Вона здатна запустити одночасно до 56 крилатих ракет типу "Калібр".
РФ може запустити одночасно більше 50 ракет
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що РФ досі має потужний ракетний потенціал.
Вона зазначила, що РФ має достатньо носіїв ракет, які готові до ураження.
Вона додала, що улари України по флоту РФ має дуже потужний морально-психологічний вплив на загальний настрій і флоту, і війська ворога в цілому.
Удари по суднобудівному заводу в Керчі
Нагадаємо, що вечері 4 листопада українські війська завдали успішного удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.
За словами командувача Повітряних сил генерала-лейтенанта Миколи Олещука, там "стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
Атаку здійснено ракетою SCALP.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.
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