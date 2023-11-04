ГУР оцінило випробування Росією балістичних ракет "Ярс" і "Булава"

Запуск російської ракети "Ярс" відбувся з аеродрому "Плєсєцк" Архангельської області – ракета збилась з курсу. Так само невдало завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава".

Випробування ракет у РФ пройшли невдало

1 листопада Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Так само невдало завершився випробувальний запуск ракети "Булава" 25 жовтня.

Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що запуск ракети "Ярс" відбувся з аеродрому "Плєсєцк" Архангельської області. За даними ГУР, ракета збилась з курсу.

Так само невдало 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре засвідчило її ненадійність.

Серйозні проблеми Росія має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування – це один з ключових проєктів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ.

Ракету "Сармат" на Росії створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому - у 2018-му, але дату постійно відтерміновували, – йдеться у повідомленні. Поширити

Зрештою, ракету прийняли на озброєння лише у вересні 2023 року – після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

Що відомо про резерви ракет армії РФ для атак по Україні

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі російські військові злочинці намагаються поповнити запаси ракет, але такої їх кількості, як у минулому році, в них вже не буде.

Встигають поновлювати дивлячись із чим порівнювати. Якщо по відношенню до тих запасів, які у них були до повномасштабного вторгнення, то не встигають. І навіть близько не наближаються. Але в цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками. "Калібрів" більше, "Кинджалів" менше, але виробляють. Це означає, що якщо ми довгий період не бачимо ракетних ударів, то ворог накопичує ракетне озброєння. І так, ми на порозі нового опалювального сезону. І оскільки держава-терорист нікуди не ділась, то очевидно, що ті удари, які ми бачили минулої зими, можуть бути повторені, – пояснює представник ГУР. Поширити

На переконання Юсова, накопичити неймовірно велику кількість ракет окупантам вже не вдасться.