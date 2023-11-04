ГУР оценило испытание Россией баллистических ракет "Ярс" и "Булава"

Запуск российской ракеты "Ярс" произошел с аэродрома "Плесецк" Архангельской области – ракета сбилась с курса. Также неудачно завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава".
Испытания ракет в РФ прошли неудачно
1 ноября Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Также неудачно завершился испытательный запуск ракеты "Булава" 25 октября.
Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что запуск ракеты "Ярс" произошел с аэродрома "Плесецк" Архангельской области. По данным ГУР, ракета сбилась с курса.
Так же неудачно 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз подтвердило ее ненадежность.
Серьезные проблемы у России также тяжелая МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования – это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.
В конце концов, ракета была принята на вооружение только в сентябре 2023 года – после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года.
Что известно о резервах ракет армии РФ для атак по Украине
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские военные преступники пытаются пополнить запасы ракет, но такого их количества, как в прошлом году, у них уже не будет.
По мнению Юсова, накопить невероятно большое количество ракет оккупантам уже не удастся.
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