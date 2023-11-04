ГУР оценило испытание Россией баллистических ракет "Ярс" и "Булава"

Испытания ракет в РФ прошли неудачно

1 ноября Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Также неудачно завершился испытательный запуск ракеты "Булава" 25 октября.

Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что запуск ракеты "Ярс" произошел с аэродрома "Плесецк" Архангельской области. По данным ГУР, ракета сбилась с курса.

Так же неудачно 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз подтвердило ее ненадежность.

Серьезные проблемы у России также тяжелая МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования – это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.

Ракету "Сармат" в России создают с 2009 года. Согласно первоначальным планам Москвы, ее должны были принять на вооружение еще 5 лет назад – в 2018-м, но дату постоянно откладывали, – говорится в сообщении. Поделиться

В конце концов, ракета была принята на вооружение только в сентябре 2023 года – после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года.

Что известно о резервах ракет армии РФ для атак по Украине

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские военные преступники пытаются пополнить запасы ракет, но такого их количества, как в прошлом году, у них уже не будет.

Успевают восстанавливать смотря с чем сравнивать. Если по отношению к запасам, которые у них были до полномасштабного вторжения, то не успевают. И даже близко не приближаются. Но в целом какое-то определенное количество ракет производится захватчиками. "Калибров" больше, "Кинжалов" меньше, но производят. Это означает, что если мы долго не видим ракетных ударов, то враг накапливает ракетное вооружение. И да, мы на пороге нового отопительного сезона. И поскольку государство-террорист никуда не делось, то очевидно, что те удары, которые мы видели прошлой зимой, могут быть повторены, – объясняет представитель ГУР. Поделиться

По мнению Юсова, накопить невероятно большое количество ракет оккупантам уже не удастся.