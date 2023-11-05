Армія РФ атакувала ракетами Одеську область. Є постраждалі та руйнування

Злочинна армія РФ завдала ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Одеській області. Внаслідок атаки російських окупантів є руйнування та постраждалі.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одеській області

Представники командування Сил оборони півдня повідомили, що через ракетних удар терористичної армії по об’єктах інфраструктури на півдні України, зафіксовані постраждалі та руйнування на території Одеської області.

Вдень 5 листопада з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, агресор спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одеській області та керовану Х-59 - по Дніпропетровщині.

На Одещині - пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники, - йдеться у повідомленні ОСУВ “Південь”. Поширити

Зазначається, що вибуховою хвилею було пошкоджено сусідні житлові будинки.

Також Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету над Криворіжжям. Люди не постраждали.

Що відомо про наслідки обстрілів армії РФ в інших регіонах

За інформацією представників ДСНС, армія РФ знову здійснила злочинний обстріл Херсона.

Ворог атакував один з мікрорайонів міста, влучивши в житлові будинки. Рятувальники виїхали на обстеження місця влучання. На момент прибуття, пожежі виявлено не було, - повідомляють рятувальники. Поширити

За даними служби, в житлових будинках, які потрапили під обстріл, отримали поранення 4 людей. Наразі їм надано медичну допомогу.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, російські окупанти обстріляли Мирівську громаду на території Нікопольського району.

Внаслідок ворожої атаки є загиблий та двоє постраждалих.

За даними глави ОВА, воїни підрозділу ПвК "Схід" у Криворізькому районі знищили ворожу ракету.