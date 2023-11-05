В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Повітряні Сили ЗСУ
Наслідки ракетної атаки армії РФ

В неділю ввечері, 5 листопада, під час повітряної тривоги в Одесі пролунало кілька потужних вибухів. 

Що відомо про вибухи в Одесі

За інформацією представників командування Повітряних сил, ввечері на території Одеської області було оголошено повітряну тривогу.

У ПС ЗСУ зазначили, що у бік Одеської області рухається ракета.

Згодом, за інформацією “Суспільного”, у місті пролунало кілька потужних вибухів.

Вже о 20:58 Повітряні сили зазначили, що ракета рухається у напрямку міста Одеса. Вони закликали людей перебувати в укриттях.

Що повідомляють місцеві моніторингові канали

Вже через хвилину моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в Одесі. Через кілька хвилин пролунав повторний вибух. Місцеві жителі зазначили, що звуки були настільки гучні, що було враження "наче будинок здригнувся".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом Кіпер попросив жителів Білгород-Дністровського району, також не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях до відбою.

Вдень повідомлялось про влучання в об'єкт інфраструктури російською протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

Між тим речниця Оперативного командування Сил оборони Наталія Гуменюк закликала не заважати роботі ППО.

У моніторинговому каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що, за попередніми даними, окупанти атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер-М. Також було зафіксовано пуск ракети Х-59 із тактичної авіації.

у ПС повідомили про рух групи ворожих ударних  БпЛА типу  "Shahed" з Чорного моря у напрямку Одеси.

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