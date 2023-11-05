В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

В неділю ввечері, 5 листопада, під час повітряної тривоги в Одесі пролунало кілька потужних вибухів.
Що відомо про вибухи в Одесі
За інформацією представників командування Повітряних сил, ввечері на території Одеської області було оголошено повітряну тривогу.
У ПС ЗСУ зазначили, що у бік Одеської області рухається ракета.
Згодом, за інформацією “Суспільного”, у місті пролунало кілька потужних вибухів.
Вже о 20:58 Повітряні сили зазначили, що ракета рухається у напрямку міста Одеса. Вони закликали людей перебувати в укриттях.
Що повідомляють місцеві моніторингові канали
Вже через хвилину моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в Одесі. Через кілька хвилин пролунав повторний вибух. Місцеві жителі зазначили, що звуки були настільки гучні, що було враження "наче будинок здригнувся".
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Згодом Кіпер попросив жителів Білгород-Дністровського району, також не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях до відбою.
Вдень повідомлялось про влучання в об'єкт інфраструктури російською протирадіолокаційною ракетою Х-31П.
Між тим речниця Оперативного командування Сил оборони Наталія Гуменюк закликала не заважати роботі ППО.
У моніторинговому каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що, за попередніми даними, окупанти атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер-М. Також було зафіксовано пуск ракети Х-59 із тактичної авіації.
у ПС повідомили про рух групи ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря у напрямку Одеси.
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