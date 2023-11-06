В воздушных силах признали недостаточное количество ПВО для защиты неба

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас в Украине нигде нет плотной защиты системами ПВО из-за их недостаточного количества.

Сколько ПВО необходимо Украине для плотной защиты неба

Плотной ПВО сейчас нет практически нигде, так, чтобы и муха не пролетела. Постоянно усиливается ПВО, – отметил Игнат. Поделиться

По его словам, плотность ПВО заключается в защите объектов критической инфраструктуры, в том числе объекты энергетики, топливно-энергетическая инфраструктура, портовая и продовольственная инфраструктура.

Он отметил, что на юге активно работают мобильные расчеты ПВО.

При этом Игнат подчеркнул, что украинским военным следует готовиться к возобновлению российскими военными преступниками атак по объектам критической энергетической инфраструктуры в Украине.

Понемногу поступает помощь, понемногу заходят новые номенклатуры вооружения, которые мы раньше не видели, - подчеркнул спикер ПС ВСУ. Поделиться

Что известно о последствиях обстрелов армии РФ по Украине

По информации представителей Офиса генпрокурора, российские военные преступники нанесли артиллерийские удары по городу Середина-Буда на Сумщине.

В результате вражеских обстрелов погибла местная жительница.

Около 8:00 оккупанты произвели артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Середина-Буда в Сумской области.

В результате атаки врага 63-летняя женщина получила осколочное ранение и скончалась в карете скорой помощи.

Между тем, представители Областной прокуратуры Херсона и Херсонской ОВА сообщили об обстреле российскими военными преступниками предприятия в селе Зеленовка.

По данным прокуратуры, около 12.19 российские военные из артиллерии обстреляли поселок в Херсонском районе.

Херсонская ОВА уточняет, что враг атаковал предприятие в селе Зеленовка. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Глава МВА Роман Мрочко сообщает, что ранены трое мужчин. У 44-летнего мужчины – взрывная травма, частичная ампутация левой голени. Состояние 75-летнего раненого уточняется.

Предварительно у него минно-взрывная травма. Оба мужчины госпитализированы.

По его словам, еще один пострадавший – мужчина 55-ти лет – в результате обстрела получил ожог спины. Ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации отказался.