ЧВК Вагнера планирует передать системы ПВО ливанской Хезболле — WSJ

Американская разведка сообщает, что российская ЧВК Вагнера может передать ливанской террористической организации Хезболла систему противовоздушной обороны.

РФ может передать Хезболле ПВО

Белый дом обеспокоен перспективой передачи Хезболле системы ПВО SA-22 («Панцирь С1»), использующей зенитные ракеты и пушки противовоздушной обороны для перехвата самолетов.

Разведка следила за разговорами между Вагнером и Хезболлой, поддерживаемой Ираном.

США не могут подтвердить, что система была отправлена.

В середине октября США разместили авианосец в Восточном Средиземноморье, чтобы продемонстрировать благосклонность США к Израилю и служить сдерживающим фактором для Ирана и Хезболлы, чтобы они не втягивались в полномасштабный конфликт с Израилем.

Издание пишет, что "Вагнер" имеет присутствие в Сирии, где в последнее время были найдены многие боевики Хезболлы.

По данным Института Брукингса, "Вагнер" также активно работает в Ливии, Мозамбике, Мали, Центральноафриканской Республике и Судане.

Объявит ли Хезболла войну Израилю

3 ноября лидер Хезболлы Сайед Хасан Насралли выступит с обращением по поводу войны Израиля и ХАМАС.

Эксперты опасаются, что это может разжечь напряженность в регионе, если он пообещает усилить атаки на Израиль.

В последние недели боевые действия между Хезболлой и Израилем вдоль их границы обострились.

Хезболла утверждает, что потеряла 47 бойцов, в то время как Израиль утверждает, что шесть его солдат были убиты. Также погибли по меньшей мере шесть мирных жителей.