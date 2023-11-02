ПВК Вагнера планує передати системи ППО ліванській Хезболлі — WSJ

Американська розвідка повідомляє, що російська ПВК Вагнера може передати ліванській терористичній організації Хезболла систему протиповітряної оборони.

РФ може передати Хезболлі ППО

Білий дім стурбований перспективою передачі Хезболлі системи ППО SA-22 («Панцирь С1»), яка використовує зенітні ракети та гармати протиповітряної оборони для перехоплення літаків.

Розвідка стежила за розмовами між Вагнером і Хезболлою, яку підтримує Іран.

США не можуть підтвердити, що систему було надіслано.

У середині жовтня США розмістили авіаносець у Східному Середземномор’ї, щоб продемонструвати прихильність США Ізраїлю та служити стримуючим фактором для Ірану та Хезболли, щоб вони не втягувалися в повномасштабний конфлікт з Ізраїлем.

Видання пише, що «Вагнер» має присутність у Сирії, де останнім часом було знайдено багато бойовиків Хезболли.

За даними Інституту Брукінгса, «Вагнер» також активно працює в Лівії, Мозамбіку, Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.

Чи оголосить Хезболла війну Ізраїлю

3 листопада лідер Хезболли Сайед Хасан Насралли виступить зі зверненням щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

Експерти побоюються, що це може розпалити напруженість у регіоні, якщо він пообіцяє посилити атаки на Ізраїль.

Останніми тижнями бойові дії між Хезболлою та Ізраїлем вздовж їх кордону загострилися.

Хезболла стверджує, що втратила 47 бійців, тоді як Ізраїль стверджує, що шість його солдатів були вбиті. Також загинули щонайменше шестеро мирних жителів.