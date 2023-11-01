РосЗМІ дізналися про плани ПВК Вагнер у Росії

Згідно з даними опозиційних російських ЗМІ, Група Вагнера не лише стала підрозділом Росгвардії, а й уже встигла відновити набір бойовиків у Росії. До прикладу, він уже триває у Пермі та Новосибірську.

Вагнер знову набирає бойовиків у свої лави

За словами одного з інсайдерів журналістів, новим підрозділом Росгвардії керує Павло Пригожин, який, як відомо, є сином засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і його єдиний спадкоємець.

Окрім того, зазначається, що відбирають лише тих, має бойовий досвід або раніше був у складі ПВК.

Анонімне джерело стверджує, що оплата коливатиметься від 80 тисяч до 240 тисяч рублів залежно від місця, де служитимуть найманці.

За попередніми даними, термін контракту − від 6 місяців.

У новосибірському офісі групи Вагнера повідомили, що набір ведеться вже "два-три дні". Співрозмовник видання розповів, що "поки що судимих, хворих не беруть".

Ще Пригожин домовлявся про перехід Вагнера до Росгвардії

Журналісти звернули увагу на те. Що перші повідомлення про те, що ПВК відновлює набір почали активно ширитися 27-28 жовтня в телеграм-каналах, пов'язаних із групою, а також у чатах родичів бойовиків ПВК.

Що цікаво, у цих оголошеннях було також попередження про те, що в групу не будуть брати колишніх найманців, які перейшли після заколоту Пригожина в Міноборони РФ.

Як вдалося дізнатися російським опозиційним журналістам, переговори про перехід найманців у Росгвардію вели Павло Пригожин і командир ПВК Вагнера Антон (Лотос) Єлізаров.