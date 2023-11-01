РосСМИ узнали о планах ЧВК Вагнер в России

Согласно данным оппозиционных российских СМИ, Группа Вагнера не только стала подразделением Росгвардии, но уже успела восстановить набор боевиков в России. К примеру, он уже проходит в Перми и Новосибирске.

Вагнер снова набирает боевиков в свои ряды

По словам одного из инсайдеров журналистов, новым подразделением Росгвардии руководит Павел Пригожин, который, как известно, является сыном основателя ЧВК Евгения Пригожина и его единственным наследником.

Кроме того, сообщается, что отбирают только тех, кто имеет боевой опыт или раньше был в составе “Вагнер”.

Анонимный источник утверждает, что оплата будет колебаться от 80 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от места, где будут служить наемники.

По предварительным данным, срок контракта – от 6 месяцев.

В новосибирском офисе группы Вагнера сообщили, что набор ведется уже два-три дня. Собеседник рассказал, что "пока судимых, больных не берут".

Еще Пригожин договаривался о переходе Вагнера в Росгвардию

Журналисты обратили внимание на то, что первые сообщения о том, что ЧВК восстанавливает набор начали активно распространяться 27-28 октября в телеграмм-каналах, связанных с группой, а также в чатах родственников боевиков.

Что интересно, в этих объявлениях было также предупреждение о том, что в группу не будут брать бывших наемников, которые перешли после мятежа Пригожина в Минобороны РФ.

Как удалось узнать российским оппозиционным журналистам, переговоры о переходе наемников в Росгвардию вели Павел Пригожин и командир ЧВК Вагнера Антон (Лотос) Елизаров.