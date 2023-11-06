У Повітряних силах визнали недостатню кількість ППО для захисту неба

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, наразі в Україні ніде не має щільного захисту системами ППО через їхню недостатню кількість.

Скільки ППО необхідно Україні для щільного захисту неба

Щільної ППО зараз немає фактично ніде, так, щоб і муха не пролетіла. Постійно посилюється ППО, - зазначив Ігнат. Поширити

За його словами, щільність ППО полягає у захисті об’єктів критичної інфраструктури, серед якої об’єкти енергетики, паливно-енергетична інфраструктура, портова та продовольча інфраструктура.

Він зазначив, що на півдні активно працюють мобільні розрахунки ППО.

При цьому Ігнат підкреслив, що українським військовим слід готуватись до поновлення російськими військовими злочинцями атак по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури в Україні.

Потроху надходить допомога, потроху заходять нові номенклатури озброєння, які раніше ми не бачили, - підкреслив речник ПС ЗСУ. Поширити

Що відомо про наслідки обстрілів армїі РФ по Україні

За інформацією представників Офісу генпрокурора, російські військові злочинці завдали артилерійських ударів по місту Середина-Буда на Сумщині.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула місцева жителька.

Близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда в Сумській області.

Унаслідок атаки ворога 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

Між тим представники Обласної прокуратури Херсона та Херсонської ОВА повідомили про обстріл російськими військовими злочинцями підприємства у селі Зеленівка.

За даними прокуратури, близько 12:19 російські військові з артилерії обстріляли селище у Херсонському районі.

Херсонська ОВА уточнює, що ворог атакував підприємство в селі Зеленівка. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Очільник МВА Роман Мрочко повідомляє, що поранені троє чоловіків. У 44-річного чоловіка – вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого уточнюється.

Попередньо, у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків ушпиталені.

За його словами, ще один постраждалий – чоловік 55-ти років – внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації відмовився.