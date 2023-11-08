Силы ПВО сбили управляемую авиационную ракету над Сумщиной

Силы противовоздушной обороны ночью 8 ноября уничтожили российскую управляемую авиационную ракету, которая была своевременно обнаружена.

Армия РФ атаковала Сумщину ракетой

Как сообщил, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета.

По его словам, ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Потерь среди личного состава и военной техники нет.

Что известно об обстрелах Сумской области

За прошедший день россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сбросили 21 мину и ВОГ.

В общей сложности зафиксировано 108 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

По Великописаревской общине враг бил из минометов, 25 взрывов и ствольной артиллерии, 5 взрывов.

По Краснопольской общине совершены минометные обстрелы, 20 взрывов и сброс ВОГ с БпЛА, 2 взрыва.

В Юнаковской общине зафиксирован минометный обстрел, 3 взрыва.

В Белопольской общине были обстрелы из ствольной артиллерии, 15 взрывов; минометов, 10 взрывов и танков, 7 взрывов.

На территорию Середино-Будской общины россияне сбросили 21 мин.