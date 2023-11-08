Сили ППО збили керовану авіаційну ракету над Сумщиною

Армія РФ атакувала Сумщину ракетою

Як повідомив, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету.

За його словами, ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Втрат серед особового складу та військової техніки немає.

Що відомо про обстріли Сумської області

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, скинули 21 міну і ВОГ.

Загалом зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, 25 вибухів та ствольної артилерії, 5 вибухів.

По Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли, 20 вибухів та скидання ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.

В Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 3 вибухи.

У Білопільській громаді були обстріли зі ствольної артилерії, 15 вибухів; мінометів, 10 вибухів і танка, 7 вибухів.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 21 міну.