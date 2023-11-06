Війська РФ обстріляли Сумську область. Є поранений

Російські війська за добу обстріляли дев'ять прикордонних населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях. Зафіксовано 13 обстрілів із різних видів озброєння.

Що відомо про обстріли Сумщини

Війська РФ обстріляли з міномета села Блешня (Семенівська громада) та Сеньківка (Городнянська громада) Чернігівської області.

У Шосткинському районі Сумської області сім населених пунктів потрапили під мінометний обстріл: Порохонь, Соснівка, Кореньок, Уланове, Стара Гута, Бобилівка та Фотовиж. Унаслідок обстрілу села Стара Гута одна людина дістала поранення, пошкоджено приватний будинок і магазин.

РФ вкотре обстріляла Дніпропетровську область

Вдень російські терористи вдарили з артилерії по Мирівській громаді. Через атаку ворога поранення отримали двоє чоловіків 30 та 58 років.

Обидва отримали поранення передпліччя. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пізніше ОВА повідомила, що окупанти знову завдали артилерійського удару по Нікопольському району, але цього разу по Марганецькій громаді.

Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах, - йдеться у повідомленні. Поширити

Місцева влада встановлює всі наслідки ворожих обстрілів.