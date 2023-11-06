Войска РФ обстреляли Сумскую область. Есть раненый

Российские войска в сутки обстреляли девять приграничных населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Зафиксировано 13 обстрелов из разных видов вооружения.

Что известно об обстрелах Сумщины

Войска РФ обстреляли из миномета села Блешня (Семеновская община) и Сеньковка (Городнянская община) Черниговской области.

В Шосткинском районе Сумской области семь населенных пунктов попали под минометный обстрел: Порохонь, Сосновка, Коренок, Уланово, Старая Гута, Бобиловка и Фотовыж. В результате обстрела села Старая Гута один человек получил ранения, поврежден частный дом и магазин.

РФ в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область

Днем российские террористы ударили из артиллерии по Мировскому обществу. Из-за атаки врага ранения получили двое мужчин 30 и 58 лет.

Оба получили ранения предплечья. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже ОВА сообщила, что оккупанты снова нанесли артиллерийский удар по Никопольскому району, но на этот раз по Марганецкому обществу.

Погиб мужчина, просто ехавший на велосипеде по своим делам, - говорится в сообщении. Поделиться

Местные власти устанавливают все последствия вражеских обстрелов.