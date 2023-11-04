Армия РФ обстреляла правобережную Херсонщину, есть раненые

4 ноября российская армия обстреляла Змиевку и Качкаровку Херсонской области и областной центр – Херсон. В результате вражеских атак 5 человек получили ранения.
Российские оккупанты обстреляли Херсонщину
В Херсонской ОВА сообщили об обстреле еще одного населенного пункта области. Россияне атаковали Качкаровку Бериславского района, в результате ранения получил мужчина.
Пострадавшему оказывают помощь в больнице.
Ранее Херсонская ОВА сообщала об обстреле Змиевки. Тогда пострадал мужчина.
Известно, что раненый сам обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали ранения грудной клетки и оказали необходимую помощь.
В тот же день в 11:00 российские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеских обстрелов ранения получили мужчина и женщина.
Россияне обстреляли Херсон
Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.
Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.
Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.
По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.
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