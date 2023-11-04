Армия РФ обстреляла правобережную Херсонщину, есть раненые

4 ноября российская армия обстреляла Змиевку и Качкаровку Херсонской области и областной центр – Херсон. В результате вражеских атак 5 человек получили ранения.

Российские оккупанты обстреляли Херсонщину

В Херсонской ОВА сообщили об обстреле еще одного населенного пункта области. Россияне атаковали Качкаровку Бериславского района, в результате ранения получил мужчина.

Около 12:30 вражеский снаряд прилетел рядом с его домом. У потерпевшего диагностировали травму ноги, – отметили в ОВА. Поделиться

Пострадавшему оказывают помощь в больнице.

Ранее Херсонская ОВА сообщала об обстреле Змиевки. Тогда пострадал мужчина.

Известно, что раненый сам обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали ранения грудной клетки и оказали необходимую помощь.

В тот же день в 11:00 российские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеских обстрелов ранения получили мужчина и женщина.

Россияне обстреляли Херсон

Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.

После 14:00 в пятницу, 3 ноября, армия РФ из временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла Херсон. Россияне ударили по центральной части города. Поделиться

В результате атаки три человека получили ранения. Их госпитализировали, – написал Мрочко. Поделиться

Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.