Армія РФ обстріляла правобережну Херсонщину, є поранені

4 листопада російська армія обстріляла Зміївку та Качкарівку Херсонської області і обласний центр – Херсон. Унаслідок ворожих атак 5 людей зазнали поранень.

Російські окупанти обстріляли Херсонщину

У Херсонській ОВА повідомили про обстріл ще одного населеного пункту області. Росіяни атакували Качкарівку Бериславського району, в результаті поранення зазнав чоловік.

Близько 12:30 ворожий снаряд прилетів неподалік його будинку. У потерпілого діагностували травму ноги, – зазначили в ОВА. Поширити

Наразі постраждалому надають допомогу в лікарні.

Раніше Херсонська ОВА повідомляла про обстріл Зміївки. Тоді постраждав чоловік.

Відомо, що поранений сам звернувся до медичного закладу. У нього діагностували поранення грудної клітини і надали необхідну допомогу.

Того ж дня об 11:00 російські терористи вкотре атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали чоловік та жінка.

Росіяни обстріляли Херсон

Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.

Після 14:00 у п'ятницю, 3 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра обстріляла Херсон. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Поширити

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували, – написав Мрочко. Поширити

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) відкрили кримінальну справу.