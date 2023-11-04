Армія РФ обстріляла правобережну Херсонщину, є поранені

4 листопада російська армія обстріляла Зміївку та Качкарівку Херсонської області і обласний центр – Херсон. Унаслідок ворожих атак 5 людей зазнали поранень.
Російські окупанти обстріляли Херсонщину
У Херсонській ОВА повідомили про обстріл ще одного населеного пункту області. Росіяни атакували Качкарівку Бериславського району, в результаті поранення зазнав чоловік.
Наразі постраждалому надають допомогу в лікарні.
Раніше Херсонська ОВА повідомляла про обстріл Зміївки. Тоді постраждав чоловік.
Відомо, що поранений сам звернувся до медичного закладу. У нього діагностували поранення грудної клітини і надали необхідну допомогу.
Того ж дня об 11:00 російські терористи вкотре атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали чоловік та жінка.
Росіяни обстріляли Херсон
Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.
Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.
За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) відкрили кримінальну справу.
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