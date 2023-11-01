Армия РФ обстреляла 7 пограничных общин Сумщины

За день 1 ноября российская армия совершила 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Что известно об обстреле Сумской области
Подробности:
По Юнаковской общине враг ударил из минометов (3 взрыва).
По Середино-Будской общине с территории РФ совершены минометные обстрелы (15 взрывов).
В Дружбовской общине зафиксирован обстрел из самолета - НАР (2 взрыва) и минометный обстрел (8 взрывов).
По Великописаревской общине россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (20 взрывов).
В Краснопольской общине с территории РФ совершены минометные обстрелы (23 взрыва).
В Белопольском сообществе были артобстрел (10 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).
По Миропольскому обществу враг сбросил 10 мин.
Что известно об обстреле Херсона 1 ноября
В результате атаки врага погибла сотрудница городской военной администрации, еще трое гражданских были ранены.
Эту информацию уже подтвердили глава Херсонской МВА Роман Мрочко и заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.
В МВА призывали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.
По словам Мрочко, в результате утренних обстрелов один человек погиб и три человека получили ранения, среди них есть работники МВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.
Кроме того, уточняется, что в момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.
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