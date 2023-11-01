Армия РФ обстреляла 7 пограничных общин Сумщины
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла 7 пограничных общин Сумщины

Сумская ОВА
обстрел
Читати українською

За день 1 ноября российская армия совершила 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Что известно об обстреле Сумской области

Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская общины, - заявили в ОВА.

Подробности:

  • По Юнаковской общине враг ударил из минометов (3 взрыва).

  • По Середино-Будской общине с территории РФ совершены минометные обстрелы (15 взрывов).

  • В Дружбовской общине зафиксирован обстрел из самолета - НАР (2 взрыва) и минометный обстрел (8 взрывов).

  • По Великописаревской общине россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (20 взрывов).

  • В Краснопольской общине с территории РФ совершены минометные обстрелы (23 взрыва).

  • В Белопольском сообществе были артобстрел (10 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).

  • По Миропольскому обществу враг сбросил 10 мин.

Что известно об обстреле Херсона 1 ноября

В результате атаки врага погибла сотрудница городской военной администрации, еще трое гражданских были ранены.

Эту информацию уже подтвердили глава Херсонской МВА Роман Мрочко и заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

Российские оккупационные войска атакуют Херсон. Под обстрелом центральная часть города, говорится в сообщении.

В МВА призывали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.

По словам Мрочко, в результате утренних обстрелов один человек погиб и три человека получили ранения, среди них есть работники МВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по Херсону. Попал возле многоэтажек, – рассказывает он.

Кроме того, уточняется, что в момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Раненая женщина в тяжелом состоянии. У нее травматическая ампутация левого предплечья, ранение брюшной полости. Один из мужчин получил легкие травмы, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Николаевскую область. Есть раненые
Виталий Ким / Николаевская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ за сутки обстреляла больше всего городов и сел с начала года – Клименко
Игорь Клименко
Обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсон и Никополь — есть погибшие
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
атака РФ на Днепропетровщину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.