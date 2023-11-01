Армия РФ обстреляла 7 пограничных общин Сумщины

За день 1 ноября российская армия совершила 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Что известно об обстреле Сумской области

Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская общины, - заявили в ОВА. Поделиться

Подробности:

По Юнаковской общине враг ударил из минометов (3 взрыва).

По Середино-Будской общине с территории РФ совершены минометные обстрелы (15 взрывов).

В Дружбовской общине зафиксирован обстрел из самолета - НАР (2 взрыва) и минометный обстрел (8 взрывов).

По Великописаревской общине россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (20 взрывов).

В Краснопольской общине с территории РФ совершены минометные обстрелы (23 взрыва).

В Белопольском сообществе были артобстрел (10 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).

По Миропольскому обществу враг сбросил 10 мин.

Что известно об обстреле Херсона 1 ноября

В результате атаки врага погибла сотрудница городской военной администрации, еще трое гражданских были ранены.

Эту информацию уже подтвердили глава Херсонской МВА Роман Мрочко и заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

Российские оккупационные войска атакуют Херсон. Под обстрелом центральная часть города, говорится в сообщении. Поделиться

В МВА призывали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.

По словам Мрочко, в результате утренних обстрелов один человек погиб и три человека получили ранения, среди них есть работники МВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по Херсону. Попал возле многоэтажек, – рассказывает он. Поделиться

Кроме того, уточняется, что в момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.