Армія РФ обстріляла 7 прикордонних громад Сумщини

За день 1 листопада російська армія здійснила 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Що відомо про обстріл Сумської області

Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади, - заявили в ОВА. Поширити

Деталі:

По Юнаківській громаді ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).

По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (15 вибухів).

У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з літака – НАР (2 вибухи) та мінометний обстріл (8 вибухів).

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (20 вибухів).

У Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (23 вибухів).

У Білопільській громаді були артобстріл (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).

По Миропільській громаді ворог скинув 10 мін.

Що відомо про обстріл Херсона 1 листопада

Внаслідок атаки ворога загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще троє цивільних були поранені.

Цю інформацію уже підтвердив глава Херсонської МВА Роман Мрочко та заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Російські окупаційні війська атакують Херсон. Під обстрілом центральна частина міста, - йдеться в повідомленні. Поширити

У МВА закликали не перебувати на відкритому просторі та прямувати в укриття.

За словами Мрочко, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та троє осіб дістали поранення, серед них є працівники МВА та Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Поцілив біля багатоповерхівок, - розповідає він. Поширити

Окрім того, уточнюється, що на момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них – співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.