Армія РФ обстріляла 7 прикордонних громад Сумщини

За день 1 листопада російська армія здійснила 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Що відомо про обстріл Сумської області
Деталі:
По Юнаківській громаді ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (15 вибухів).
У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з літака – НАР (2 вибухи) та мінометний обстріл (8 вибухів).
По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (20 вибухів).
У Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (23 вибухів).
У Білопільській громаді були артобстріл (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).
По Миропільській громаді ворог скинув 10 мін.
Що відомо про обстріл Херсона 1 листопада
Внаслідок атаки ворога загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще троє цивільних були поранені.
Цю інформацію уже підтвердив глава Херсонської МВА Роман Мрочко та заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.
У МВА закликали не перебувати на відкритому просторі та прямувати в укриття.
За словами Мрочко, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та троє осіб дістали поранення, серед них є працівники МВА та Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.
Окрім того, уточнюється, що на момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них – співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.
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