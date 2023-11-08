У Повітряних силах обрали найкращу західну систему ППО

В Україні наразі працюють різні західні зразки систем ППО, серед яких NASAMS, IRIS-T, Patriot та інші.
Яка західна ППО в Україні вважається найкращою
За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, наразі найкращою системою вважається німецька IRIS-T.
Він зазначив, що у разі розміщення комплексу в потрібний час і у правильному місці, однієї системи може бути достатньо щоб відбити ворожу повітряну атаку.
Речник командування ПС ЗСУ підкреслив, що українські військові також використовують радянські "Бук М1" на гусеницях, які здатні їздити та працювати автономно.
Він підкреслив, що до України продовжують надходити нові зразки західних озброєнь, які посилюють захист на тому чи іншому напрямку.
Яку з західних систем ППО найбільше використовують в Україні
Він підкреслив, що найбільш вживаним в Україні є західний комплекс ППО NASAMS.
Значну частину російських ракет було збито саме за допомогою цих комплексів.
Водночас він розповів, що наразі Україна чекає на посилення системами ППО від Франції. Йдеться про SAMP/T – "аналогічний Patriot".
Також представник ПС ЗСУ високо оцінив роботу інших систем, що працюють по ракетах і дронах, які російські окупанти запускають по території України.
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