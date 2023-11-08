У Повітряних силах обрали найкращу західну систему ППО

В Україні наразі працюють різні західні зразки систем ППО, серед яких NASAMS, IRIS-T, Patriot та інші.

Яка західна ППО в Україні вважається найкращою

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, наразі найкращою системою вважається німецька IRIS-T.

Він зазначив, що у разі розміщення комплексу в потрібний час і у правильному місці, однієї системи може бути достатньо щоб відбити ворожу повітряну атаку.

Комплекси NASAMS і IRIS-T прийшли до нас фактично одночасно в момент, коли росіяни почали обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. IRIS-T був один, NASAMS було два підрозділи. Підрозділ може бути різний, головне — це радар, який бачить повітряні цілі, повітряну обстановку і передає дані на командний пункт, де сидить бойова обслуга і, відповідно, пускові установки. Потім уже робота без людей іде, установки перебувають на певній відстані від радара і командного пункту. Командний пункт і пускова – це вже можна вважати батарея, вона не повноцінна, але вже працює. Сама пускова NASAMS працювати не може, - зазначає Ігнат. Поширити

Речник командування ПС ЗСУ підкреслив, що українські військові також використовують радянські "Бук М1" на гусеницях, які здатні їздити та працювати автономно.

Тому NASAMS та інші комплекси працюють за таким принципом, як я сказав, тому в NASAMS може бути командний пункт, радар, до восьми пускових установок, які можуть бути розташовані на певній віддаленості одна від одної та забезпечувати стрільбу до 40 км по повітряних цілях, аеродинамічних повітряних цілях. Не скажу, що є системи, які саме з восьми пускових складаються, не просто їх добувати, але по крупицях збирають, - пояснює Ігнат. Поширити

Він підкреслив, що до України продовжують надходити нові зразки західних озброєнь, які посилюють захист на тому чи іншому напрямку.

Найкращий на сьогоднішній день – комплекс IRIS-T німецького виробництва — найновіший фактично на тій моделі, яку ми отримали. Радар прекрасний, наші зенітники мені сказали, що він бачить маленького горобця – за сотню кілометрів може розрізнити. IRIS-T працює на результат, близький до 100%. NASAMS, у принципі, не гірше, - зазначає Ігнат. Поширити

Яку з західних систем ППО найбільше використовують в Україні

Він підкреслив, що найбільш вживаним в Україні є західний комплекс ППО NASAMS.

Значну частину російських ракет було збито саме за допомогою цих комплексів.

Водночас він розповів, що наразі Україна чекає на посилення системами ППО від Франції. Йдеться про SAMP/T – "аналогічний Patriot".

Patriot уже себе показав у плані збиття балістики та аеробалістики, тобто щодо "Кинджалів" Patriot уже в Україні досить серйозну роботу зробив. Чекаємо такого ж і від французького комплексу, який вже є на озброєнні наших Повітряних сил, - підкреслив речник ПС ЗСУ. Поширити

Також представник ПС ЗСУ високо оцінив роботу інших систем, що працюють по ракетах і дронах, які російські окупанти запускають по території України.