Насколько эффективен украинский ПВО — ответ эксперта

Украинские силы противовоздушной обороны более чем дважды усилили защиту Украины по сравнению с прошлым годом.
Эксперт сообщил, что ПВО защищает Украину на 60-70%
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что, оценивая, насколько сейчас закрыто украинское небо по сравнению с тем, что было до полномасштабной войны, называть любые цифры некорректно.
В основном из-за того, что до 24 февраля 2022 г. угрозы были совсем другие, сейчас же российские военные бьют дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, а также управляемыми авиабомбами.
Что известно об ответе Украины на массированные ракетные атаки армии РФ по энергообъектам
Галущенко отметил, что подконтрольные Кремлю группировки хакеров постоянно осуществляют кибератаки на украинские электросети, а кроме этого в Украине ожидают массированных ракетных атак преступной армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
Отвечая на вопрос журналистов издания о том, может ли заявление президента Владимира Зеленского об ответе на массированные ракетные атаки армии РФ по энергообъектам в Украине означать намерения Киева атаковать нефтегазовую инфраструктуру РФ, Галущенко отметил:
Галущенко считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к скачку цен. Он подчеркнул, что другие производители могут компенсировать предложение.
Глава Минэнерго также призвал официальных лиц США ввести санкции в отношении российской атомной энергетики.
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