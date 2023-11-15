Насколько эффективен украинский ПВО — ответ эксперта

Украинские силы противовоздушной обороны более чем дважды усилили защиту Украины по сравнению с прошлым годом.

Эксперт сообщил, что ПВО защищает Украину на 60-70%

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что, оценивая, насколько сейчас закрыто украинское небо по сравнению с тем, что было до полномасштабной войны, называть любые цифры некорректно.

В основном из-за того, что до 24 февраля 2022 г. угрозы были совсем другие, сейчас же российские военные бьют дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, а также управляемыми авиабомбами.

Грубо говоря, если раньше защита была на уровне 30%, то теперь на 60-70%, но опять же это касается отдельных объектов. В Украине до сих пор много объектов, которые практически не защищает ПВО, - добавил эксперт. Поделиться

Что известно об ответе Украины на массированные ракетные атаки армии РФ по энергообъектам

Галущенко отметил, что подконтрольные Кремлю группировки хакеров постоянно осуществляют кибератаки на украинские электросети, а кроме этого в Украине ожидают массированных ракетных атак преступной армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Отвечая на вопрос журналистов издания о том, может ли заявление президента Владимира Зеленского об ответе на массированные ракетные атаки армии РФ по энергообъектам в Украине означать намерения Киева атаковать нефтегазовую инфраструктуру РФ, Галущенко отметил:

Это было бы справедливо. Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру, – подчеркнул глава Минэнерго. Поделиться

Галущенко считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к скачку цен. Он подчеркнул, что другие производители могут компенсировать предложение.

Атаки на инфраструктуру не были бы столь критичны для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти. Я имею в виду, что это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться, – подчеркивает министр. Поделиться

Глава Минэнерго также призвал официальных лиц США ввести санкции в отношении российской атомной энергетики.