Сили ППО за ніч збили 16 "шахедів" та одну авіаракету — Повітряні сили

У ніч на 16 листопада російські окупанти атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряна оборона приземлила 16 “шахедів”.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
За даними військових, атаку було здійснено з південно-східного напрямку - російського Приморсько-Ахтарську.
Під час атаки в багатьох областях України було оголошено про повітряну тривогу, зокрема працювала протиповітряна оборона.
Для захисту було задіяно:
підрозділи мобільних вогневих груп;
винищувальну авіацію;
зенітні ракетні підрозділи.
Також увечері 15 листопада над Полтавською областю було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Що відомо про атаку РФ по Україні
Вночі 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку.
Згідно з даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Чули не менше семи вибухів. За словами голова ОВА Харківської області Олега Синєгубова, попередньо ворог атакував місто з ЗРК С-300.
В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо, без постраждалих.
Зранку російські терористи з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.
Пізніше в регіоні пролунали вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат підтвердив інформацію про атаку "Шахедів". Він закликав жителів, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги. Загалом ворог запустив не менше 10 БпЛА.
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