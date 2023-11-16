Сили ППО за ніч збили 16 "шахедів" та одну авіаракету — Повітряні сили
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО за ніч збили 16 "шахедів" та одну авіаракету — Повітряні сили

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 16 листопада російські окупанти атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряна оборона приземлила 16 “шахедів”.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, атаку було здійснено з південно-східного напрямку - російського Приморсько-Ахтарську.

Під час атаки в багатьох областях України було оголошено про повітряну тривогу, зокрема працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників, - пише пресслужба.

Для захисту було задіяно:

  • підрозділи мобільних вогневих груп;

  • винищувальну авіацію;

  • зенітні ракетні підрозділи.

Також увечері 15 листопада над Полтавською областю було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих, - додає пресслужба.

Що відомо про атаку РФ по Україні

Вночі 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку.

Згідно з даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Чули не менше семи вибухів. За словами голова ОВА Харківської області Олега Синєгубова, попередньо ворог атакував місто з ЗРК С-300.

В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо, без постраждалих.

Зранку російські терористи з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Пізніше в регіоні пролунали вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат підтвердив інформацію про атаку "Шахедів". Він закликав жителів, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги. Загалом ворог запустив не менше 10 БпЛА.

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