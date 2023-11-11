У Повітряних силах розкрили, чим збили "Іскандер" біля Києва
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах розкрили, чим збили "Іскандер" біля Києва

Микола Олещук
Ракета

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що РФ вранці 11 листопада атакувала Київ та подякував розрахункам ЗРК Patriot за захист українського неба.

Деталі атаки РФ по Києву

Зранку 11 листопада окупанти вдарили балістикою по столиці України. За інформацією командування Повітряних сил, знищено ракету "Іскандер-М" /С-400 системою протиповітряної оборони Patriot.

Хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто  відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр, — написав Олещук.

Командувач зазначив, що з'ясування Повітряними силами, якого саме типу була ракета — балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400, відбудеться згодом.

Що відомо про ракетну атаку РФ

Росія вранці 11 листопада випустила у бік Києва балістичну ракету "Іскандер".

За даними КМВА, приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер".

Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву! До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

За даними Київської ОВА, дві ракети влучили у поле.

За даними місцевої влади, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

За інформацією представників командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ проводила комбіновану атаку по Україні, із використанням дронів та ракет.

Підрозділи ППО збили 19 ворожих БпЛА.

Повітряна тривога почалась близько 19.00 10 листопада і тривала по 03.00 11 листопада. За цей час противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Зокрема під час удару застосовано:

  • 31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим;

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-31 - з акваторії Чорного моря;

  • протикорабельну ракету П-800 "Онікс" - з окупованого Криму;

  • зенітну керовану ракету С-300 - з Бєлгородської народної республіки.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також в ПС повідомили, що більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві пролунала серія потужних вибухів
КМВА
Атака армії РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Повітряних силах розкрили подробиці атаки армії РФ по Києву
ракетна атака
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У МВС показали наслідки атаки РФ на Київщину — фото
МВС України
Атака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм