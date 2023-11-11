У Києві пролунала серія потужних вибухів

Зранку у суботу, 11 листопада, у Києві пролунала серія вибухів та було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи в Києві та результати роботи столичної ППО

За інформацією КМВА та місцевих жителів, перед оголошенням тривоги у столиці чули низку вибухів.

Наразі офіційні особи не коментують ситуацію.

Між тим представники командування Повітряних сил повідомляють про ракетну небезпеку у Києві та на Київщині.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко поінформував, що підрозділи ППО відпрацювали по балістичних ракетах злочинної армії.

Вибухи пролунали на лівому березі Києва.

Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях, - зазначив Кличко. Поширити

За інформацією КМВА, увечері 10 листопада російські військові злочинці атакували Київ ударними дронами типу Shahed.

Підрозділи ППО ліквідували всі ворожі цілі.

РФ запускала дрони з південного напрямку. Усі ворожі цілі було знищено ще на підступах до Києва. За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань.

Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, - зазначають представники КМВА. Поширити

Що відомо про результати роботи ППО під час останніх нічних атак армії РФ

За інформацією представників командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ проводила комбіновану атаку по Україні, із використанням дронів та ракет.

Підрозділи ППО збили 19 ворожих БпЛА.

Повітряна тривога почалась близько 19.00 10 листопада і тривала по 03.00 11 листопада. За цей час противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Зокрема під час удару застосовано:

31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 - з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" - з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 - з Бєлгородської народної республіки.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також в ПС повідомили, що більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.