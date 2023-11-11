В Киеве прозвучала серия мощных взрывов

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прозвучала серия взрывов и была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Киеве и результатах работы столичной ПВО

По информации КМВА и местных жителей, перед оглашением тревоги в столице слышали ряд взрывов.

Пока официальные лица не комментируют ситуацию.

Между тем представители командования Воздушных сил сообщают о ракетной опасности в Киеве и Киевской области.

Позже мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что подразделения ПВО отработали по баллистическим ракетам преступной армии.

Взрывы раздались на левом берегу Киева.

Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях, – отметил Кличко. Поделиться

По информации КМВА, вечером 10 ноября российские военные преступники атаковали Киев ударными дронами типа Shahed.

Подразделения ПВО ликвидировали все враждебные цели.

РФ запускала дроны с южного направления. Все враждебные цели были уничтожены еще на подступах к Киеву. По предварительным данным, в столице без жертв и разрушений.

Есть большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, – отмечают представители КМВА. Поделиться

Что известно о результатах работы ПВО во время последних ночных атак армии РФ

По информации представителей командования Воздушных сил, в течение ночи преступная армия РФ проводила комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет.

Подразделения ПВО сбили 19 вражеских БПЛА.

Воздушная тревога началась около 19.00 10 ноября и продолжалась до 03.00 11 ноября. За это время противник атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В частности, при ударе применено:

31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - ТОТ Крым;

1 управляемую авиационную ракету Х-31 – из акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также в ПС сообщили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.